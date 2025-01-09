Прем’єр Словаччини озвучив нові погрози Україні через зупинку транзиту газу з РФ

Словаччина може припинити всю гуманітарну допомогу Україні, ухвалити рішення про значне скорочення або скасування пільг для українських біженців або припинити подачу електроенергії у надзвичайних ситуаціях.

Такі нові погрози озвучив глава словацького уряду Роберт Фіцо після переговорів з представниками ЄС 9 січня у Брюсселі, передає видання Teraz.sk.

Крім того, на політичному рівні Словаччина може використати своє право вето на низку рішень у Євросоюзі. Так Братислава хоче відреагувати на припинення транзиту російського природного газу через територію нашої держави.

Фіцо сказав, що Словаччина піде на ці кроки лише в тому випадку, якщо вона не матиме іншого виходу. Він додав, що переговори з українською стороною близькі до досягнення угоди.

Прем’єр повідомив, що буде сформована група для вирішення суперечки, до якої увійдуть представники Словаччини, Європейської комісії і, зважаючи на все, України. Фіцо відзначив переговори, що відбулися в четвер, з ЄврокомісієюК, яка, за його словами, дуже зацікавлена у вирішенні проблеми.

Крім того, прем'єр-міністр зіслався на лист ЄК, згідно з яким нібито немає жодних юридичних і санкційних перешкод, які б могли поставити під загрозу транзит російського газу до Європи.

Міністр економіки Деніса Сакова заявила, що хоча Словаччина уклала контракти на диверсифікацію газу, вузькі місця газопроводів на кордоні між Німеччиною і Чехією, а також на маршруті через Угорщину можуть стати проблемою.