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Остін оголосив про пакет допомоги Україні на близько $500 млн

У пакет входять додаткові ракети для української ППО, більше боєприпасів та інше обладнання для підтримки українських F-16.

Остін оголосив про пакет допомоги Україні на близько $500 млн
Міністр оборони США Ллойд Остін після виступу про допомогу Україні
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Під час промови на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що нині відбулося на авіабазі ВПС США у Німеччині, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги від Штатів на близько 500 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні Пентагону.

За словами Остіна, пакет включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, зокрема боєприпасів класу "повітря-земля" та інше обладнання для підтримки українських F-16.

Він додав, що на "Рамштайні", сповнений "рішучості зробити все можливе", щоб допомогти Україні жити у свободі та безпеці – і створити більш справедливий і гідний світ. 

"Ось основна істина: боротьба України має значення для всіх нас. Як я сказав тут, у Рамштайні, під час нашої першої зустрічі у квітні 2022 року, війна Путіна «це виклик для звільнення людей всюди». І ми всі зацікавлені в тому, щоб автократи не могли ставити свої імперські амбіції вище за права вільних і суверенних народів. Україна веде справедливу війну для самооборони", – сказав Остін. 

Зброя фінансується через президентські повноваження щодо скорочення, тобто її передадуть безпосередньо із запасів Пентагону. 

  • Вчора АР писали про те, що цю допомогу мають доставити в Україну до кінця місяця.
  • Наразі залишилося менше 4 млрд доларів для фінансування зброї для України. Таким чином значна частина фінансування буде передана адміністрації Трампа.
  • 8 грудня Міноборони США повідомило про виділення 22-го пакета допомоги Україна на 988 мільйонів доларів. 
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