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Колишнього президента США Джиммі Картера вшанують сьогодні державними похоронами у Вашингтоні

Президент Джо Байден виголосить траурну промову для свого колеги-демократа в Єпископальній церкві.

Колишнього президента США Джиммі Картера вшанують сьогодні державними похоронами у Вашингтоні
Фото: EPA/UPG

Сьогодні відбудуться державні похорони колишнього президента США Джиммі Картеру у Національному соборі Вашингтона, пише France24.

Картер помер 29 грудня у віці 100 років у своєму рідному штаті Джорджія.

Служба завершить тиждень жалоби, протягом якої американці могли віддати шану Картеру біля його труни у Капітолії США.

Президент Джо Байден виголосить траурну промову для свого колеги-демократа в Єпископальній церкві, яка є традиційним місцем прощання з президентами США, від Дуайта Ейзенхауера та Рональда Рейгана до Джорджа Буша-старшого.

Байден розповів в інтерв’ю USA Today, що Картер попросив його зробити це, коли вони востаннє зустрілася чотири роки тому.

Очікується, що живі попередники Байдена ‒ Білл Клінтон, Джордж Буш, Барак Обама та Дональд Трамп ‒ приєднаються до близько 3000 присутніх на службі. Четвер оголошено національним днем жалоби, а федеральні офіси закриті.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

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  • 39-й президент США і лауреат Нобелівської премії миру Джиммі Картер помер у своєму будинку в місті Плейнс, штат Джорджія.
  • Експрезиденту було 100 років, і він був найстарішим із президентів США всіх часів.
  • Безпосередню причину смерті не назвали. У заяві, зробленій у лютому 2023 року, Центр Картера повідомив, що колишній президент після низки госпіталізацій припинить подальше лікування і проведе решту часу вдома під наглядом хоспісу. Останніми роками він лікувався від агресивної форми раку шкіри меланоми, пухлини якої поширилися на печінку і мозок.
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