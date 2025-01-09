Сьогодні відбудуться державні похорони колишнього президента США Джиммі Картеру у Національному соборі Вашингтона, пише France24.
Картер помер 29 грудня у віці 100 років у своєму рідному штаті Джорджія.
Служба завершить тиждень жалоби, протягом якої американці могли віддати шану Картеру біля його труни у Капітолії США.
Президент Джо Байден виголосить траурну промову для свого колеги-демократа в Єпископальній церкві, яка є традиційним місцем прощання з президентами США, від Дуайта Ейзенхауера та Рональда Рейгана до Джорджа Буша-старшого.
Байден розповів в інтерв’ю USA Today, що Картер попросив його зробити це, коли вони востаннє зустрілася чотири роки тому.
Очікується, що живі попередники Байдена ‒ Білл Клінтон, Джордж Буш, Барак Обама та Дональд Трамп ‒ приєднаються до близько 3000 присутніх на службі. Четвер оголошено національним днем жалоби, а федеральні офіси закриті.
- 39-й президент США і лауреат Нобелівської премії миру Джиммі Картер помер у своєму будинку в місті Плейнс, штат Джорджія.
- Експрезиденту було 100 років, і він був найстарішим із президентів США всіх часів.
- Безпосередню причину смерті не назвали. У заяві, зробленій у лютому 2023 року, Центр Картера повідомив, що колишній президент після низки госпіталізацій припинить подальше лікування і проведе решту часу вдома під наглядом хоспісу. Останніми роками він лікувався від агресивної форми раку шкіри меланоми, пухлини якої поширилися на печінку і мозок.