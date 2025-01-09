Президент Джо Байден виголосить траурну промову для свого колеги-демократа в Єпископальній церкві.

Сьогодні відбудуться державні похорони колишнього президента США Джиммі Картеру у Національному соборі Вашингтона, пише France24.

Картер помер 29 грудня у віці 100 років у своєму рідному штаті Джорджія.

Служба завершить тиждень жалоби, протягом якої американці могли віддати шану Картеру біля його труни у Капітолії США.

Президент Джо Байден виголосить траурну промову для свого колеги-демократа в Єпископальній церкві, яка є традиційним місцем прощання з президентами США, від Дуайта Ейзенхауера та Рональда Рейгана до Джорджа Буша-старшого.

Байден розповів в інтерв’ю USA Today, що Картер попросив його зробити це, коли вони востаннє зустрілася чотири роки тому.

Очікується, що живі попередники Байдена ‒ Білл Клінтон, Джордж Буш, Барак Обама та Дональд Трамп ‒ приєднаються до близько 3000 присутніх на службі. Четвер оголошено національним днем жалоби, а федеральні офіси закриті.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG