Вирок отримав ексінформатор ФБР, який збрехав про хабарі Байдену від української компанії Burisma

Олександр Смирнов також зізнався, що ухилявся від сплати податків і штрафів на $2,1 млн.

Колишнього інформатора ФБР Олександр Смирнов, який зізнався у наданні неправдивих свідчень про хабарі, які президент США Джо Байдена та його син Гантер Байден нібито отримали від української енергетичної компанії Burisma, засудили до шести років за гратами.

Про це пише Reuters з посиланням на судові документи.

“У 2020 році підсудний вирішив скористатися довірою ФБР, щоб надати неправдиву інформацію про одного з кандидатів у президенти Сполучених Штатів, намагаючись вплинути на результати виборів”, ‒ йдеться у поданні прокурорів до суду, у якій обвинувачення послалося на кампанію Джо Байдена 2020 року.

Смирнов також зізнався, що ухилявся від сплати податків і штрафів з 2020 по 2022 роки загалом на $2,1 млн.

Справа Burisma

Гантер Байден був членом правління Burisma ‒ ця посада роками привертала увагу законодавців-республіканців.

У розмовах з ФБР Смирнов хибно стверджував, що керівники Burisma розповіли йому в 2015 чи 2016 році, коли Джо Байден був віцепрезидентом, вони найняли Гантера Байдена, аби “захистити себе через батька від будь-яких проблем”. Смирнов також сфабрикував твердження, що Джо та Гантер Байден отримали по 5 мільйонів доларів хабарів від керівників Burisma.

Адвокати Смирнова домагалися чотирирічного ув'язнення, стверджуючи, що Смирнов визнав, що є відповідальним. Республіканські законодавці дізналися про записи ФБР, що документують заяви Смирнова, які на короткий час стали предметом спроб спроб імпічменту Джо Байдена.