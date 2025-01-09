Поліція затримала чоловіка, який хотів зайти у Капітолій США з холодною зброєю

Арешт стався за кілька годин до прибуття в будівлю Дональда Трампа.

У Вашингтоні правоохоронці не дали потрапити до будівлі американського Капітолія чоловіку, який нібито прийшов віддати шану померлому президенту Джиммі Картеру, але зробив це з мачете та трьома ножами.

Як пише поліція Капітолію на своєму сайті, холодна зброя була помічена в сумці порушника, коли він проходив через контроль з металодетекторами та рентген-сканерами.

Особу зловмисника швидко встановили - ним виявився 44-річний Мел Горн з округу Колумбія. Його затримали за звинуваченням в носінні небезпечної зброї та намагаються з'ясувати мотиви дій чоловіка.

Арешт Горна стався за кілька годин до того, як до Капітолію на прощання з Джиммі Картером мав прибути обраний президент США Дональд Трамп, на життя якого минулоріч було здійснено щонайменше два замахи.