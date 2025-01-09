Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
ГоловнаСвіт

Поліція затримала чоловіка, який хотів зайти у Капітолій США з холодною зброєю

Арешт стався за кілька годин до прибуття в будівлю Дональда Трампа.

Поліція затримала чоловіка, який хотів зайти у Капітолій США з холодною зброєю
Фото: EPA/UPG

У Вашингтоні правоохоронці не дали потрапити до будівлі американського Капітолія чоловіку, який нібито прийшов віддати шану померлому президенту Джиммі Картеру, але зробив це з мачете та трьома ножами.

Як пише поліція Капітолію на своєму сайті, холодна зброя була помічена в сумці порушника, коли він проходив через контроль з металодетекторами та рентген-сканерами. 

Особу зловмисника швидко встановили - ним виявився 44-річний Мел Горн з округу Колумбія. Його затримали за звинуваченням в носінні небезпечної зброї та намагаються з'ясувати мотиви дій чоловіка.

Арешт Горна стався за кілька годин до того, як до Капітолію на прощання з Джиммі Картером мав прибути обраний президент США Дональд Трамп, на життя якого минулоріч було здійснено щонайменше два замахи. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies