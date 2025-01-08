Фіцо стверджує, що забезпечив постачання газу для Словаччини в результаті переговорів з Путіним

Більше інформації з цього приводу Фіцо не повідомив.

Путін і прем’єр-міністр Словаччини Роберту Фіцо (ліворуч) тиснуть руки під час зустрічі в Кремлі, 22 грудня 2024 року.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що забезпечив постачання газу до його країни під час візиту до Москви у грудні минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

“Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, і це у нас є”, - запевнив Фіцо.

Втім, він не надав більше інформації, а пресслужба уряду Словаччини не відповіла на запит про коментар.