Фіцо стверджує, що забезпечив постачання газу для Словаччини в результаті переговорів з Путіним

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що забезпечив постачання газу до його країни під час візиту до Москви у грудні минулого року.
Про це повідомляє Reuters.
“Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, і це у нас є”, - запевнив Фіцо.
Втім, він не надав більше інформації, а пресслужба уряду Словаччини не відповіла на запит про коментар.
- Із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територію.
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Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
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В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Україна готова виконувати угоду, але не готова співпрацювати з Росією. Газ із Росії цим шляхом отримувала, зокрема Словаччина. Також купувати російський газ продовжує Угорщина.
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Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу припинити резервне постачання.