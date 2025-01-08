MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
ГоловнаСвіт

Фіцо стверджує, що забезпечив постачання газу для Словаччини в результаті переговорів з Путіним

Більше інформації з цього приводу Фіцо не повідомив.

Фіцо стверджує, що забезпечив постачання газу для Словаччини в результаті переговорів з Путіним
Путін і прем’єр-міністр Словаччини Роберту Фіцо (ліворуч) тиснуть руки під час зустрічі в Кремлі, 22 грудня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що забезпечив постачання газу до його країни під час візиту до Москви у грудні минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

“Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, і це у нас є”, - запевнив Фіцо.

Support LB.ua

Втім, він не надав більше інформації, а пресслужба уряду Словаччини не відповіла на запит про коментар.

  • Із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територію.

  • Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".

  • В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Україна готова виконувати угоду, але не готова співпрацювати з Росією. Газ із Росії цим шляхом отримувала, зокрема Словаччина. Також купувати російський газ продовжує Угорщина. 

  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви і провів переговори з Путіним через те, що Україна припиняє транзит газу. 

  • Словаччина погрожує Україні припиненням постачання електроенергії.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що, схоже, Путін доручив прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів свого народу.

  • Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу припинити резервне постачання.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies