ЗМІ: США оголосять про надання Україні зброї на 500 млн доларів

США мають намір передати Україні зброю на суму 500 млн доларів.
Про це повідомляє AP з посиланням на власні джерела.
Очікується, що про новий пакет допомоги буде оголошено під час останньої поїздки міністра оборони Ллойда Остіна для зустрічі з Контактною групою з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.
Зброя фінансується через президентські повноваження щодо скорочення, тобто її передадуть безпосередньо із запасів Пентагону.
Високопоставлений чиновник повідомив, що цю допомогу мають доставити в Україну до кінця місяця.
Наразі залишилося менше 4 млрд доларів для фінансування зброї для України. Таким чином значна частина фінансування буде передана адміністрації Трампа.
- 25-та зустріч Контактної групи щодо допомоги Україні у форматі "Рамштайн" розгляне питання обороноздатності нашої держави на період до 2027 р.
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Напередодні адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала новий пакет військової допомоги для України.
- 8 грудня Міноборони США повідомило про виділення 22-го пакета допомоги Україна на 988 мільйонів доларів.