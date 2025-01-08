ЗМІ: США оголосять про надання Україні зброї на 500 млн доларів

Зустріч у форматі "Рамштайн" у Берліні, 19 березня 2024 року

США мають намір передати Україні зброю на суму 500 млн доларів.

Про це повідомляє AP з посиланням на власні джерела.

Очікується, що про новий пакет допомоги буде оголошено під час останньої поїздки міністра оборони Ллойда Остіна для зустрічі з Контактною групою з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Зброя фінансується через президентські повноваження щодо скорочення, тобто її передадуть безпосередньо із запасів Пентагону.

Високопоставлений чиновник повідомив, що цю допомогу мають доставити в Україну до кінця місяця.

Наразі залишилося менше 4 млрд доларів для фінансування зброї для України. Таким чином значна частина фінансування буде передана адміністрації Трампа.

25-та зустріч Контактної групи щодо допомоги Україні у форматі "Рамштайн" розгляне питання обороноздатності нашої держави на період до 2027 р.