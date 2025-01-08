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ЗМІ: США оголосять про надання Україні зброї на 500 млн доларів

Зброю передадуть безпосередньо із запасів Пентагону. 

ЗМІ: США оголосять про надання Україні зброї на 500 млн доларів
Зустріч у форматі "Рамштайн" у Берліні, 19 березня 2024 року
Фото: Міноборони Данії

США мають намір передати Україні зброю на суму 500 млн доларів.

Про це повідомляє AP з посиланням на власні джерела.

Очікується, що про новий пакет допомоги буде оголошено під час останньої поїздки міністра оборони Ллойда Остіна для зустрічі з Контактною групою з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Зброя фінансується через президентські повноваження щодо скорочення, тобто її передадуть безпосередньо із запасів Пентагону. 

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Високопоставлений чиновник повідомив, що цю допомогу мають доставити в Україну до кінця місяця.

Наразі залишилося менше 4 млрд доларів для фінансування зброї для України. Таким чином значна частина фінансування буде передана адміністрації Трампа.

  • Напередодні адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала новий пакет військової допомоги для України.

  • 8 грудня Міноборони США повідомило про виділення 22-го пакета допомоги Україна на 988 мільйонів доларів.
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