США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала новий пакет військової допомоги для України.
Про це заявив радник Білого дому з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише Укрінформ.
"Ви побачите наступного ж дня або невдовзі – безумовно, впродовж наступних кількох днів – ще один пакет військової допомоги США, схвалений президентом", — заявив Кірбі.
За словами радника, пакет включатиме системи протиповітряної оборони для України та озброєння для ведення бойових дій.
- 8 грудня Міноборони США повідомило про виділення 22-го пакета допомоги Україна на 988 мільйонів доларів.