США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Новий пакет включатиме системи ППО для України та інше озброєння.

Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала новий пакет військової допомоги для України.

Про це заявив радник Білого дому з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише Укрінформ.

"Ви побачите наступного ж дня або невдовзі – безумовно, впродовж наступних кількох днів – ще один пакет військової допомоги США, схвалений президентом", — заявив Кірбі.

За словами радника, пакет включатиме системи протиповітряної оборони для України та озброєння для ведення бойових дій.