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США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Новий пакет включатиме системи ППО для України та інше озброєння.

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
Фото: ЕРА/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала новий пакет військової допомоги для України. 

Про це заявив радник Білого дому з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише Укрінформ.

"Ви побачите наступного ж дня або невдовзі – безумовно, впродовж наступних кількох днів – ще один пакет військової допомоги США, схвалений президентом", — заявив Кірбі.

За словами радника, пакет включатиме системи протиповітряної оборони для України та озброєння для ведення бойових дій.

  • 8 грудня Міноборони США повідомило про виділення 22-го пакета допомоги Україна на 988 мільйонів доларів. 
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