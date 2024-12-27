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У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем

Спостерігає за процесом дід Мороз, який каже: "Не треба нам нічого закордонного".

У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
Фото: Скриншот відео

Російські пропагандисти знали так зване "соціальне відео" до новорічних свят - у ньому російське ППО збиває у небі санчата Санти Клауса, який вітає мешканців Росії з Новим роком. Відео опублікував Центр протидії дезінформації. 

На ньому Санта летить привітати росіян з Новим роком. При цьому на його санчатах видно емблему НАТО та ракети. 

Російський дід Мороз сидить поряд із військовим-окупантом і спостерігає за процесом. Після "збиття" окупант каже: "ціль знищено", а дід коментує: "Не треба нам нічого закордонного".

У 2022 році путінські пропагандисти RT до Нового року зняли відео, в якому намагалися "залякати" Європу холодом і голодом за відсутності російського газу. На відео зображено європейську родину, яка у 2021 році зустрічає Різдво у теплі та затишку. У 2022 році ця ж сім'я вже зустрічає свято з ліхтариками та без світла, а дитині дарують хом'яка. У 2023 році родина вже зустрічає Різдво в темряві і в теплому одязі. А з хом'яка приготували суп.

  • Вранці 25 грудня в Казахстані поблизу Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до російського Грозного. На борту знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу.
  • В українському Центрі протидії дезінформації пізніше повідомили, що літак був збитий російською ППО. А замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.
  • В уряді Азербайджану підтвердили, що пасажирський літак пошкодила російська ракета. Співрозмовники з уряду також повідомили, що пілоти просили про екстрену посадку в російських аеропортах, але їм не дали дозволу, а натомість наказали летіти через Каспійське море - у бік Актау в Казахстані.
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