Російські пропагандисти знали так зване "соціальне відео" до новорічних свят - у ньому російське ППО збиває у небі санчата Санти Клауса, який вітає мешканців Росії з Новим роком. Відео опублікував Центр протидії дезінформації.
На ньому Санта летить привітати росіян з Новим роком. При цьому на його санчатах видно емблему НАТО та ракети.
Російський дід Мороз сидить поряд із військовим-окупантом і спостерігає за процесом. Після "збиття" окупант каже: "ціль знищено", а дід коментує: "Не треба нам нічого закордонного".
У 2022 році путінські пропагандисти RT до Нового року зняли відео, в якому намагалися "залякати" Європу холодом і голодом за відсутності російського газу. На відео зображено європейську родину, яка у 2021 році зустрічає Різдво у теплі та затишку. У 2022 році ця ж сім'я вже зустрічає свято з ліхтариками та без світла, а дитині дарують хом'яка. У 2023 році родина вже зустрічає Різдво в темряві і в теплому одязі. А з хом'яка приготували суп.
- Вранці 25 грудня в Казахстані поблизу Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до російського Грозного. На борту знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу.
- В українському Центрі протидії дезінформації пізніше повідомили, що літак був збитий російською ППО. А замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.
- В уряді Азербайджану підтвердили, що пасажирський літак пошкодила російська ракета. Співрозмовники з уряду також повідомили, що пілоти просили про екстрену посадку в російських аеропортах, але їм не дали дозволу, а натомість наказали летіти через Каспійське море - у бік Актау в Казахстані.