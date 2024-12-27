Спостерігає за процесом дід Мороз, який каже: "Не треба нам нічого закордонного".

Російські пропагандисти знали так зване "соціальне відео" до новорічних свят - у ньому російське ППО збиває у небі санчата Санти Клауса, який вітає мешканців Росії з Новим роком. Відео опублікував Центр протидії дезінформації.

На ньому Санта летить привітати росіян з Новим роком. При цьому на його санчатах видно емблему НАТО та ракети.

Російський дід Мороз сидить поряд із військовим-окупантом і спостерігає за процесом. Після "збиття" окупант каже: "ціль знищено", а дід коментує: "Не треба нам нічого закордонного".

У 2022 році путінські пропагандисти RT до Нового року зняли відео, в якому намагалися "залякати" Європу холодом і голодом за відсутності російського газу. На відео зображено європейську родину, яка у 2021 році зустрічає Різдво у теплі та затишку. У 2022 році ця ж сім'я вже зустрічає свято з ліхтариками та без світла, а дитині дарують хом'яка. У 2023 році родина вже зустрічає Різдво в темряві і в теплому одязі. А з хом'яка приготували суп.