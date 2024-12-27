Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію 2025 року.

Про це заявив посол РФ в Пекіні Ігор Моргулов, повідомляє Reuters.

"Що не є секретом, то це те, що в пріоритетному порядку наступного року в Росію очікують приїзду голови Китайської народної республіки", - сказав Моргулов російським ЗМІ.

Він також повідомив, що Китай, який утримався від засудження війни Росії проти України, "розуміє основу конфлікту, оскільки вони стикаються з багатьма з тих самих проблем". Російський посол також сказав, що Росія і Китай "повинні спільно реагувати на політику США".

"На міжнародній арені наші країни повинні відповісти подальшою "подвійною протидією" на "подвійне стримування", яке Захід намагається проводити щодо Росії та Китаю", - сказав Моргулов.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Росія зараз настільки залежить від Китаю, що Пекін міг би припинити війну в Україні, якби забажав. У травні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що війна в Україні не завершиться найближчим часом, однак також припустив, що Китай може змусити Путіна її закінчити.