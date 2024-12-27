Сі Цзіньпін відвідає Росію в 2025 році, - посол

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію 2025 року.
Про це заявив посол РФ в Пекіні Ігор Моргулов, повідомляє Reuters.
"Що не є секретом, то це те, що в пріоритетному порядку наступного року в Росію очікують приїзду голови Китайської народної республіки", - сказав Моргулов російським ЗМІ.
Він також повідомив, що Китай, який утримався від засудження війни Росії проти України, "розуміє основу конфлікту, оскільки вони стикаються з багатьма з тих самих проблем". Російський посол також сказав, що Росія і Китай "повинні спільно реагувати на політику США".
"На міжнародній арені наші країни повинні відповісти подальшою "подвійною протидією" на "подвійне стримування", яке Захід намагається проводити щодо Росії та Китаю", - сказав Моргулов.
Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Росія зараз настільки залежить від Китаю, що Пекін міг би припинити війну в Україні, якби забажав. У травні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що війна в Україні не завершиться найближчим часом, однак також припустив, що Китай може змусити Путіна її закінчити.
- Путін відвідав Китай у лютому 2022 року, за кілька днів вторгнення в Україну, проголосивши партнерство "без обмежень".
- Сі Цзіньпін відвідав Москву з державним візитом у березні 2023 року. Це був його перший міжнародний візит після переобрання на третій термін.
- Путін знову був у Пекіні в травні минулого року, після свого переобрання. Тоді Сі Цзиньпін і президент РФ підписали у Пекіні спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами. У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.
- У жовтні минулого року президент Путін до Китаю на саміт "Один пояс, один шлях". Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Зустріч у Пекіні. Що загрожує Китаю та навіщо Сі знадобився Путін".