Протягом наступного тижня вирішать, чи буде відновлено маршрут.

Ізраїльський літак El Al злітає з міжнародного аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві, Ізраїль, 26 серпня 2024 року.

Флагманський ізраїльський авіаперевізник El Al призупинив усі свої рейси з Тель-Авіва до Москви.

Про це повідомляє The Times of Israel.

При цьому перевізник посилається на події в повітряному просторі Росії.

“Протягом наступного тижня буде проведена нова оцінка ситуації, щоб вирішити, чи буде відновлено маршрут”, - йдеться в заяві El Al.

Зазначається, що авіаперевізник незабаром надішле пасажирам оновлену інформацію про розвиток подій.

До таких дій в El Al вдались після того, як деякі офіційні особи заявили, що літак “Азербайджанських авіаліній” був збитий російською ППО.