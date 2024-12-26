Флагманський ізраїльський авіаперевізник El Al призупинив усі свої рейси з Тель-Авіва до Москви.
Про це повідомляє The Times of Israel.
При цьому перевізник посилається на події в повітряному просторі Росії.
“Протягом наступного тижня буде проведена нова оцінка ситуації, щоб вирішити, чи буде відновлено маршрут”, - йдеться в заяві El Al.
Зазначається, що авіаперевізник незабаром надішле пасажирам оновлену інформацію про розвиток подій.
До таких дій в El Al вдались після того, як деякі офіційні особи заявили, що літак “Азербайджанських авіаліній” був збитий російською ППО.
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Вранці 25 грудня в Казахстані поблизу Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до російського Грозного. На борту знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу.
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В українському Центрі протидії дезінформації пізніше повідомили, що літак був збитий російським ЗРК. А замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.
- За даними попереднього розслідування, пасажирський літак Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній", який розбився під Актау, пошкодила російська ракета.