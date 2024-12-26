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Ізраїльський авіаперевізник El Al призупинив усі свої рейси з Тель-Авіва до Москви

Протягом наступного тижня вирішать, чи буде відновлено маршрут.

Ізраїльський авіаперевізник El Al призупинив усі свої рейси з Тель-Авіва до Москви
Ізраїльський літак El Al злітає з міжнародного аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві, Ізраїль, 26 серпня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Флагманський ізраїльський авіаперевізник El Al призупинив усі свої рейси з Тель-Авіва до Москви. 

Про це повідомляє The Times of Israel.

При цьому перевізник посилається на події в повітряному просторі Росії.

“Протягом наступного тижня буде проведена нова оцінка ситуації, щоб вирішити, чи буде відновлено маршрут”, - йдеться в заяві El Al.

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Зазначається, що авіаперевізник незабаром надішле пасажирам оновлену інформацію про розвиток подій.

До таких дій в El Al вдались після того, як деякі офіційні особи заявили, що літак “Азербайджанських авіаліній” був збитий російською ППО.

  • Вранці 25 грудня в Казахстані поблизу Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до російського Грозного. На борту знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу.

  • В українському Центрі протидії дезінформації пізніше повідомили, що літак був збитий російським ЗРК. А замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.

  • За даними попереднього розслідування, пасажирський літак Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній", який розбився під Актау, пошкодила російська ракета.
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