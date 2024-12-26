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Фінляндія перевіряє нафтовий танкер РФ після інциденту з перерізанням кабелю

Фіни зупинили Eagle S після відключення підводного електричного кабеля Estlink 2 у Фінській затоці.

Фінляндія перевіряє нафтовий танкер РФ після інциденту з перерізанням кабелю
Фото: ЕРА/UPG

Влада Фінляндії перевіряє, чи нафтовий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії, перерізав кабель живлення між Фінляндією та Естонією, пише Financial Times.

Фіни зупинили Eagle S після відключення підводного електричного кабеля Estlink 2 у Фінській затоці. Танкер, згідно з даними відстеження суден, був зареєстрований на Островах Кука і перевозить нафту з Росії до Єгипту. Було зафіксовано, що судно проходило над кабелем під час інциденту.

За словами осіб, знайомих із розслідуванням, старий танкер є частиною тіньового флоту Росії та є об’єктом розслідування Фінляндії. Джерела зазначають, що перевіряється, чи Eagle S перерізав три кабелі зв’язку у Фінській затоці. Тіньовий флот ‒ це група старих кораблів, які часто обслуговуються неналежним чином і які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій щодо експорту нафти.

Інцидент став останнім у серії атак на трубопроводи і кабелі, які стали мішенню іноземних суден у Балтійському морі. Це викликало побоювання щодо навмисних атак на критичну інфраструктуру країн НАТО.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що влада розслідує інцидент. “Переривання з’єднання не вплине на електропостачання фінів”, – додав він.

Минулого року китайський контейнеровоз Newnew Polar Bear перерізав газопровід між Фінляндією та Естонією, але влада його не зупинила, оскільки він перебував у міжнародних водах.

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У листопаді китайський балкер Yi Peng 3 пройшов через два кабелі передачі даних між Фінляндією та Німеччиною та Швецією та Литвою приблизно в той час, коли вони були розірвані. Судно зупинилося на місяць у міжнародних водах між Данією та Швецією. Минулого тижня китайські слідчі нарешті піднялися на борт корабля, а представники Швеції, Данії, Німеччини та Фінляндії були присутні як спостерігачі. Додамо, міністр закордонних справ Швеції розкритикував Пекін за те, що він не дозволив головному шведському слідчому піднятися на борт або оглянути судно, яке покинуло регіон.

Справа Eagle S відрізняється тим, що судно добровільно зупинилося у водах Фінляндії, за словами людей, знайомих із розслідуванням, не залишаючи жодних сумнівів щодо юрисдикції. “Хто має право власності на Eagle S залишається незрозумілим, але це, здається, єдине судно, яке належить дубайській компанії. Спроби зв'язатися з власником у четвер не увінчалися успіхом”, ‒ пише FT.

Влада не встановила причину відключення кабелю Estlink 2. Естонія також заявила, що інцидент не вплине на постачання електроенергії. Кабель використовується для експорту електроенергії з Фінляндії до Естонії.

Фінська влада зберігає відкритість щодо останнього інциденту, серед іншого, тому що у Балтійському морі плавають десятки танкерів тіньового флоту.

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