​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР
На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
ГоловнаСвіт

Bloomberg: підсанкційне російське судно із СПГ 4 місяці безрезультатно шукало покупця

Зрештою корабель повернувся на Камчатку і перебуватиме там, поки не знайдеться клієнт. 

Bloomberg: підсанкційне російське судно із СПГ 4 місяці безрезультатно шукало покупця
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Російське судно Pioneer LNG, на яке США наклали санкції на початку цього року, чотири місяці безрезультатно шукало покупця на скраплений природній газ. 

Про це пише Bloomberg,посилаючись на дані відстеження суден. 

Видання зазначає, що судно Pioneer помітили на супутникових знімках, коли на нього вантажили першу партію товару із заводу Arctic LNG 2 на початку серпня. Після цього корабель витратив понад чотири місяці на пошуки клієнта. І, зважаючи на тривалість подорожі, обмеження США таки перешкоджають планам Москви збільшити експорт СПГ утричі до 2030 року.

Судно, що перевозило партію російського зрідженого природного газу, схоже, розвантажило паливо в сховище Коряк на Камчатці, не знайшовши покупця, який бажав би обійти санкції Штатів. Ймовірно, газ там буде зберігатися, поки не знайдуть на нього клієнта. 

Проте кілька партій газу таки експортували із заводу Arctic, однак для цього використовувати тіньовий флот, судна якого не фіксували у жодному іноземному порту, оскільки потенційні покупці побоюються помсти з боку США.

Arctic LNG 2 був змушений тимчасово припинити виробництво в жовтні через відсутність як покупців, так і суден, здатних плавати в крижаних водах. Росія поспішає будувати криголами, а дані стеження за судами свідчать про те, що перший такий танкер проходить випробування.

Судно Pioneer, завод Arctic LNG 2 і сховище Коряк перебувають під західними санкціями.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies