Дванадцять європейських країн домовилися зупинити російський "тіньовий флот"

Від підозрілих суден, які проходять через Ла-Манш, протоку Великий Бельт, протоку Звук між Данією та Швецією і Фінську затоку, вимагатимуть докази страхування.

Під час саміту лідерів JEF (Joint Expeditionary Forces, саміт Об'єднаних експедиційних сил - ред.), який проходив у Таллінні, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Сполучене Королівство домовилися зупиняти та стримувати судна "тіньового флоту" Росії.

Про це йдеться на сайті уряду Естонії.

"Ми єдині в нашій спільній рішучості вживати подальших скоординованих кроків зруйнувати та стримати тіньовий флот Росії, протистояти ризикам, які він створює, працювати разом, щоб запобігти незаконним операціям і збільшити витрати Росії", – йдеться у спільній заяві.

Також зазначено, що тіньовий флот створює ризики для навколишнього середовища, морської безпеки, міжнародної морської торгівлі, а також міжнародного морського судноплавства.

"Як прибережні держави, розташовані навколо чутливих вод Балтики і Північного моря, ми особливо піддані цим ризикам. Водночас наші відповідні географічні умови дозволяють нам викривати зловмисну морську діяльність і протистояти ризикам, які вона створює, відповідно до наших відповідних правових систем і міжнародного права", – зазначено у тексті.

Тому Велика Британія, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія доручають своїм відповідним морським органам вимагати докази страхування від підозрілих суден, які проходять через Ла-Манш, протоку Великий Бельт, протоку Звук між Данією і Швецією та Фінську затоку.

Інформацію, зібрану державами-учасницями, у тому числі стосовно тих суден, які вирішили не відповідати на запити, будуть оцінювати. Щодо них вживатимуть "спільних дій".

Як зазначив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, тіньовий флот Росії становить загрозу європейській безпеці, економіці та навколишньому середовищу, тому вживають скоординованих заходів для стримування тіньового флоту Росії та їхніх спроб ухилитися від санкцій.