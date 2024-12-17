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Дванадцять європейських країн домовилися зупинити російський "тіньовий флот"

Від підозрілих суден, які проходять через Ла-Манш, протоку Великий Бельт, протоку Звук між Данією та Швецією і Фінську затоку, вимагатимуть докази страхування.  

Дванадцять європейських країн домовилися зупинити російський "тіньовий флот"
12 країн домовилися зупинити тіньовий флот РФ
Фото: Пресслужба уряду Естонії

Під час саміту лідерів JEF (Joint Expeditionary Forces, саміт Об'єднаних експедиційних сил - ред.), який проходив у Таллінні, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Сполучене Королівство домовилися зупиняти та стримувати судна "тіньового флоту" Росії.

Про це йдеться на сайті уряду Естонії. 

"Ми єдині в нашій спільній рішучості вживати подальших скоординованих кроків зруйнувати та стримати тіньовий флот Росії, протистояти ризикам, які він створює, працювати разом, щоб запобігти незаконним операціям і збільшити витрати Росії", – йдеться у спільній заяві. 

Також зазначено, що тіньовий флот створює ризики для навколишнього середовища, морської безпеки, міжнародної морської торгівлі, а також міжнародного морського судноплавства. 

"Як прибережні держави, розташовані навколо чутливих вод Балтики і Північного моря, ми особливо піддані цим ризикам. Водночас наші відповідні географічні умови дозволяють нам викривати зловмисну морську діяльність і протистояти ризикам, які вона створює, відповідно до наших відповідних правових систем і міжнародного права", – зазначено у тексті. 

Тому Велика Британія, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія доручають своїм відповідним морським органам вимагати докази страхування від підозрілих суден, які проходять через Ла-Манш,  протоку Великий Бельт, протоку Звук між Данією і Швецією та Фінську затоку. 

Інформацію, зібрану державами-учасницями, у тому числі стосовно тих суден, які вирішили не відповідати на запити, будуть оцінювати. Щодо них вживатимуть "спільних дій".

Як зазначив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, тіньовий флот Росії становить загрозу європейській безпеці, економіці та навколишньому середовищу, тому вживають скоординованих заходів для стримування тіньового флоту Росії та їхніх спроб ухилитися від санкцій. 

  • Вчора, 16 грудня, Єврорада ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи спрямовані зокрема на "тіньовий флот" Росії. 
  • Українська розвідка ідентифікувала 238 нафтових танкерів РФ, які забезпечують багатомільярдні доходи агресорці та загрожує глобальній екологічній безпеці.
  • Росія збільшила місткість свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% відповідно до річних обрахунків.
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