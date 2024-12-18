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"Зелених" та ультраправих не покликали на передвиборчі дебати у Німеччині

Телемовники зацікавлені лише у дуелі Олафа Шольца з Фрідріхом Мерцем.

"Зелених" та ультраправих не покликали на передвиборчі дебати у Німеччині
Бундестаг
Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Німецька "Партія зелених" та праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" поскаржилися на суспільних телемовників через відсутність запрошення на дебати перед достроковими парламентськими виборами.

Як пише Deutsche Welle, канали ARD та ZDF проведуть захід у прямому етері 9 лютого. Участь у ньому візьме чинний канцлер та лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц і очільник Християнсько-демократичного союзу, прихильник більшої допомоги для України Фрідріх Мерц.

Лідерка "зелених" Франціска Брантнер заявила, що мовники "втрутилися у відкриті вибори", коли вирішили не долучати до дебатів кандидата у канцлери від політсили Роберта Габека. В ультраправій "Альтернативі для Німеччини", яку не кликали на дебати і в 2021 році, розмірковують над тим, щоб подати на канали до суду. 

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