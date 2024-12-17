Прем’єр Польщі Туск анонсував новий пакет допомоги Україні

Польща виділить Україні 46-ий пакет допомоги.
Про це повідомив глава польського уряду Дональд Туск на пресконференції з Володимиром Зеленським у Львові 17 грудня.
За словами Туска, допомога (йдеться про близько 100 млн євро) надійде у січні наступного року. Польща з партнерами передасть деяку техніку.
«Ми не можемо дати все. У якомусь сенсі ми також є прифронтовою державою. Польща все частіше стає об'єктом диверсій, саботажу, спрямованих безпосередньо проти наших громадян, нашої держави», - зауважив польський прем’єр-міністр.
Туск також повідомив, що Польща готує реалізацію проєкту оснащення українських бригад. Про це глава уряду говоритиме з іншими європейськими партнерами, зокрема, з країн Балтії і Скандинавії.