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Прем’єр Польщі Туск анонсував новий пакет допомоги Україні

Постачання заплановані на наступний мсяць.

Прем’єр Польщі Туск анонсував новий пакет допомоги Україні
Дональд Туск і Володимир Зеленський у Львові 17 грудня 2024 року
Фото: ОПУ

Польща виділить Україні 46-ий пакет допомоги.

Про це повідомив глава польського уряду Дональд Туск на пресконференції з Володимиром Зеленським у Львові 17 грудня.

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За словами Туска, допомога (йдеться про близько 100 млн євро) надійде у січні наступного року. Польща з партнерами передасть деяку техніку.

«Ми не можемо дати все. У якомусь сенсі ми також є прифронтовою державою. Польща все частіше стає об'єктом диверсій, саботажу, спрямованих безпосередньо проти наших громадян, нашої держави», - зауважив польський прем’єр-міністр.

Туск також повідомив, що Польща готує реалізацію проєкту оснащення українських бригад. Про це глава уряду говоритиме з іншими європейськими партнерами, зокрема, з країн Балтії і Скандинавії.

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