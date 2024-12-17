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На острові Вануату в Океанії стався потужний землетрус з загиблим та пораненими

Низка дипломатичних представництв заявили про пошкодження будівель.

На острові Вануату в Океанії стався потужний землетрус з загиблим та пораненими
Наслідки землетрусу на острові Вануату
Фото: EPA/UPG

Землетрус магнітудою 7,4 стався у вівторок у столиці Вануату Порт-Віла в Океанії, пошкодивши будівлі та автомобілі. Принаймні одна людина загинула, пише Reuters.

Державна телекомпанія Вануату VBTC показала кадри транспортних засобів, розбитих унаслідок обвалу будівлі на вулиці, заставленій роздрібними магазинами. Одна людина опинилася заблокованою в обваленій будівлі.

Поліція повідомила про щонайменше одну жертви негоди, є і поранені, яких доставили до лікарні.

“Це був найсильніший землетрус, який я переживав за 21 рік життя у Вануату та на тихоокеанських островах. Я бачив багато сильних землетрусів, такого ще не було”, ‒ розповів журналіст Ден Макгеррі.

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За його словами, дорога, що сполучає Порт-Вілу з міжнародним морським терміналом, заблокували зсуви.

Інші кадри, опубліковані в соціальних мережах, показали викривлені вікна та обвалені бетонні стовпи на будівлі, де у столиці розміщені іноземні представництва, зокрема посольства США, Великої Британії, Франції та Нової Зеландії. Низка дипустанов заявили про пошкодження.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус стався на глибині 10 км. За даними USGS, у Вануату після першого землетрусу сталися понад 12 додаткових поштовхів.

  • На півночі американського штату Каліфорнія на початку грудня було зафіксовано потужний землетрус силою 7 балів, після якого метеорологічні служби оголосили про загрозу цунамі.
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