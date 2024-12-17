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Reuters: Китай планує рекордний дефіцит бюджету розміром 4% ВВП у 2025 році

Збільшення бюджетного дефіциту є частиною планів протидії імовірному підвищенню мит США.

Reuters: Китай планує рекордний дефіцит бюджету розміром 4% ВВП у 2025 році
Фото: EPA/UPG

Минулого тижня лідери Китаю погодилися збільшити дефіцит бюджету до 4% валового внутрішнього продукту (ВВП) наступного року.

Як пише Reuters, це є найвищим показником за всю історію. Прицьому зберігається цільове економічне зростання на рівні близько 5%. 

Новий план дефіциту порівнюється з початковим цільовим показником у 3% ВВП на 2024 рік і відповідає «більш проактивній» фіскальній політиці, яку провадять посадовці Політбюро та Центральної економічної робочої конференції (CEWC). Після минулотижневих засідань ці цифри були узгоджені, але офіційно не оголошені.

Додатковий 1% дефіциту становить приблизно 1,3 трильйона юанів (179,4 мільярда доларів). 

Зазвичай такі цифри офіційно не оголошуються до щорічного засідання парламенту в березні. Тому вони ще можуть змінитися до законодавчої сесії.

Зазначається, що така політика є частиною підготовки Китаю до протидії впливу очікуваного підвищення мит США на китайський імпорт після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні.

Два джерела видання заявили, що Китай збереже незмінне цільове зростання ВВП на рівні близько 5% у 2025 році.Центральний банк Китаю перейде на "більш м'яку" грошово-кредитну політику, підвищуючи очікування більшого зниження процентних ставок і вливання ліквідності.

Китай, ймовірно, значною мірою покладатиметься на фінансове стимулювання наступного року, але також може використовувати інші інструменти для пом’якшення впливу мит.

  • Ще навесні агентство Fitch знизило прогноз щодо суверенного кредитного рейтингу Китаю до негативного. Тоді прогнозували, що дефіцит загального державного бюджету Китаю зросте до 7,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2024 році.
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