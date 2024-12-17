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Учениця християнської школи у Вісконсині застрелила двох людей

17-річна дівчина після прибуття поліції наклала на себе руки.

Учениця християнської школи у Вісконсині застрелила двох людей
Поліція на місці стрілянини у Медісоні
Фото: EPA/UPG

В американському місті Медісон, штат Вісконсин, сталася стрілянина у приватній християнській школі. 17-річна учениця застрелила вчителя та старшокласника, поранила ще шістьох людей та вчинила самогубство після прибуття на місце правоохоронців.

Як пише Associated Press, двоє з осіб, що зазнали ушкоджень, перебувають у критичному стані, ще чотирьом нічого не загрожує. Нападниця, ймовірно, використала пістолет калібру 9 мм. Володіння зброєю у віці 17 років у Вісконсині заборонене за дуже рідкісних винятків. 

Шеф місцевої поліції заявив, що, з поваги до батьків, деталі щодо особи нападниці наразі розголошуватися не будуть. Мотив злочину поки не з'ясований. Правоохоронці під час інциденту не здійснили жодного пострілу.

Загалом у школі навчаються 390 дітей. Напад стався на останньому навчальному тижні перед різдвяними канікулами. 

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