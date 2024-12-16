Глави МЗС країн ЄС домовились про призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії

Єврокомісія надасть пропозицію щодо цього вже цьогоріч.

Сьогодні, 16 грудня, глави МЗС країн ЄС домовились про необхідність призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії.

Про це повідомила Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.

“Ситуація розвивається не в позитивному напрямку для грузинського народу, демократичні країни не придушують голосу опозиції та не обмежують свободу ЗМІ. У відповідь ми скоротили політичні контакти та призупинили фінансування уряду Грузії”, - зазначила Каллас.

Вона запевнила, що Єврокомісія надасть пропозицію щодо призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії вже цього року.

“Ми також обговорили питання щодо запровадження санкцій проти грузинських чиновників, які стоять за насильством щодо мирних демонстрантів”, — додала Калас.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики пообіцяла, що Євросоюз продовжить підтримувати грузинський народ. Зокрема, це робитимуть шляхом перенаправлення фінансування уряду громадянському суспільству та грузинському народу, незалежним ЗМІ.