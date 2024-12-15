Уряд Естонії запровадив санкції проти прем'єр-міністра Грузії Кобахідзе та грузинських чиновників і суддів

Естонія запровадила санкції проти 14 високопоставлених грузинських чиновників і суддів, зокрема прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе.

Про це ідеться у заяві пресслужби Міністерства закордонних справ Естонії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підписав директиву, на підставі якої Естонія ввела санкції проти 14 високопоставлених грузинських чиновників і суддів. Їм заборонено в'їзд на територію Естонії.

Санкції запровадили через силовий розгін протестів та насильство проти учасників акцій, журналістів і лідерів опозиції.

"Насильство, що застосовується владою Грузії проти протестувальників, журналістів і лідерів опозиції, неприйнятне, злочинне і суперечить правам людини. Я закликаю всі країни Євросоюзу відреагувати на те, що відбувається в Грузії, і вжити конкретних заходів проти тих, хто застосовує невиправдану силу і жорстоке насильство проти народу Грузії і підриває демократію", – зазначив Цахкна.