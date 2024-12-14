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У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану

Попередньо, вони загинули через використання генератора у закритому приміщенні.

У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
Фото: pixabay

На гірськолижному курорті в Гудаурі в ресторані індійської кухні було виявлено тіла 12 осіб – 11 іноземців та 1 громадянина Грузії, передає “Эхо Кавказа” із посиланням на дані правоохоронців.  

За даними МВС, тіла знайшли у спальній зоні на другому поверсі ресторану. Попередньо, загиблі є працівниками закладу.

Як йдеться у повідомленні поліції, жодних зовнішніх ознак насильства на тілах немає. При цьому, за попередньою інформацією слідства, у закритому приміщенні біля спалень було встановлено генератор. Ймовірно, його увімкнули напередодні після того, як у ресторані відключили електроенергію.

На місці працюють експерти-криміналісти, допитуються свідки. Для встановлення точної причини смертей призначено судово-медичну експертизу. Порушено кримінальну справу за статтею 116 КК Грузії – “Заподіяння смерті через необережність”.

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