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Швейцарія планує заборонити публічну демонстрацію нацистської символіки

Цей крок хочуть зробити на тлі зростання антисемітизму. 

Швейцарія планує заборонити публічну демонстрацію нацистської символіки
Фото: EPA

Уряд Швейцарії планує заборонити публічну демонстрацію свастики або вітання Гітлера через зростання антисемітизму. Як йдеться в урядовому звіті, кількість серйозних інцидентів у деяких частинах країни  зросла на 68%. 

Про це пише агенція Bloomberg.

Уряд планує запровадити штраф у розмірі 200 франків (224 долари) за публічну демонстрацію нацистської символіки. Згодом заборону хочуть поширити на інші екстремістські та расистські емблеми.

Поки що використання нацистських знаків у Швейцарії карається лише в тому випадку, якщо особа активно пропагує відповідну ідеологію. Просте саме демонстрування символіки ніяк не санкціонується. Тому, усуваючи цю лазівку, уряд наздоганяє інші європейські країни, які десятиліттями вже практикують заборону. 

Зараз пропозицію обговорюватимуть три місяці, і протягом цього часу громадські зацікавлені сторони можуть її коментувати. Після цього за зміни голосуватиме парламент. 

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