В Італії уперше виплатили компенсацію спадкоємцям жертви нацистських злочинів

Італія вперше виплатила компенсацію жертвам нацистських злочинів, пише Reuters.

Спадкоємці загиблого під час масового вбивства у Тоскані в 1944 році отримали 800 000 євро. Йдеться про нащадків Метелло Річчаріні. Чоловік загинув разом з 243 іншими в Чивітеллі у Валь-ді-Кьяна, що приблизно за 220 кілометрів на північ від Риму. Це перше рішення, яке ухвалили після десятиліть юридичних позовів, і яке створює прецедент для сімей інших жертв нацистських і фашистських злочинів.

Як відомо, 1962 року Німеччина виплатила Італії 40 мільйонів німецьких марок (на сьогодні - трохи більше 1 мільярда євро), для покриття збитків, завданих нацистськими військами італійській державі та її громадянам під час Другої світової війни.

Ця угода поклала на Італію обов'язок виплатити будь-які майбутні компенсації жертвам, проте протягом десятиліть жодних прецедентів не було.

Експрем'єр-міністр Італії Маріо Драгі створив у 2022 році фонд у розмірі 61 мільйон євро для покриття позовів про компенсацію від жертв та їхніх нащадків.

Дослідження, що фінансується урядом Німеччини та опубліковане у 2016 році, підрахувало, що 22000 італійців стали жертвами нацистських воєнних злочинів, включаючи до 8000 євреїв, депортованих до таборів смерті. Ще тисячі італійців були змушені працювати як раби в Німеччині.