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Розвідка США вважає, що «Хезболла» спробує відновити свої сили і озброєння, що становитиме загрозу для Штатів

Угруповання навіть у розпал військової кампанії Ізраїлю почало вербувати нових бойовиків і намагається знайти способи переозброєння.

Розвідка США вважає, що «Хезболла» спробує відновити свої сили і озброєння, що становитиме загрозу для Штатів
бійці "Хезболли"
Фото: twitter.com/mohamadrameza

Ліванська «Хезболла» істотно ослабла у військовому плані через дії Ізраїлю, але це підтримуване Іраном угруповання, швидше за все, спробує відновити свої сили і становитиме довгострокову загрозу для США та їхніх регіональних союзників, пише Reuters із посиланням на джерела.

За останні тижні розвідувальні служби США дійшли висновку, що «Хезболла» навіть у розпал військової кампанії Ізраїлю почала вербувати нових бойовиків і намагається знайти способи переозброєння за рахунок внутрішнього виробництва та контрабанди матеріалів через Сирію.

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Незрозуміло, наскільки ці зусилля сповільнилися з минулого тижня, коли «Хезболла» та Ізраїль досягли хиткого перемир’я. Угода конкретно забороняє угрупованню закуповувати зброю або деталі зброї.

Попри великі втрати «Хезболла» не знищена. Вона, як і раніше, зберігає тисячі ракет малої дальності в Лівані і спробує відновитися, використовуючи заводи з виробництва зброї в сусідніх державах із доступними логістичними шляхами.

Також чиновники США стурбовані доступом угруповання до Сирії, де сирійські повстанці нещодавно розпочали наступ, щоб повернути урядові опорні пункти в Алеппо й Хамі. «Хезболла» давно використовує Сирію як безпечний притулок і транспортний вузол, перевозячи військову техніку та зброю з Іраку до Лівану.

  • Нещодавно стало відомо, що Ізраїль і ліванська «Хезболла» прийняли угоду, укладену за посередництва Сполучених Штатів і Франції. Як зазначив президент США Джо Байден, припинення вогню між Ізраїлем і “Хезболлою” мало набути чинності в середу, о 4 ранку за місцевим часом.
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