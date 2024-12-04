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Президент Румунії розсекретив інформацію із засідання радбезу щодо кандидата Джорджеску

Розвідка зафіксувала обхід румунського законодавства з боку Джорджеску.

Президент Румунії розсекретив інформацію із засідання радбезу щодо кандидата Джорджеску
Клаус Йоганніс
Фото: X/Klaus Iohannis

Президент Румунії Клаус Йоганніс погодився розсекретити інформацію із засідання Вищої ради оборони країни щодо ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, пише News.ro.

За інформацією внутрішньої розвідки, є дані, що свідчать про агресивну пропагандистську кампанію в обхід національного виборчого законодавства, а також із використанням алгоритмів деяких соціальних мереж для прискореного зростання популярності Келіна Джорджеску.

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Його зростання в опитуваннях громадської думки було зумовлене скоординованою кампанією зі збільшення популярності, посиленою за два тижні до дати виборів, особливо на платформі Tik Tok.

Румунська розвідка заявила, що за декілька тижнів до виборів Джорджеску користувався дуже низькою популярністю. Він вказав, що його передвиборчий бюджет становить нуль леїв. Тобто на кампанія не було жодних витрат. Але при цьому в кампанії Джорджеску фігурує обліковий запис bogpr (веде румун Богдан Пешир), який профінансував кампанію кандидата в Tik Tok на суму більш ніж мільйон євро.

Розвідка повідомила, що фінансування впливових осіб у Tik Tok забезпечувалося через платформу FameUp, присвячену монетизації рекламної діяльності. Одним із методів залучення до співпраці румунських впливових осіб для просування кандидатури Джорджеску було звернення на їх електронну пошту від компанії FA Agency південноафриканського походження, яка пропонувала по 1000 євро за поширення певного відеоролика.

Президентські вибори у Румунії: що відомо

  • 28 листопада відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні.
  • Того ж дня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів,
  • Як відомо, у першому турі найбільше голосів – 22,94% - отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу. Друге місце посіла представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, а третє - чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку.
  • 26 листопада в Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги Келіна Джеорджеску.
  • У світлі цих подій часом гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії, оскільки дослідники заявили про таємну діяльність у тисячах фейкових облікових записів перед голосуванням.
  • 2 грудня Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів. Другий тур відбудеться 8 грудня між Келіном Джорджеску і Еленою Ласконі.
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