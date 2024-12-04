Президент Румунії розсекретив інформацію із засідання радбезу щодо кандидата Джорджеску

Президент Румунії Клаус Йоганніс погодився розсекретити інформацію із засідання Вищої ради оборони країни щодо ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, пише News.ro.

За інформацією внутрішньої розвідки, є дані, що свідчать про агресивну пропагандистську кампанію в обхід національного виборчого законодавства, а також із використанням алгоритмів деяких соціальних мереж для прискореного зростання популярності Келіна Джорджеску.

Його зростання в опитуваннях громадської думки було зумовлене скоординованою кампанією зі збільшення популярності, посиленою за два тижні до дати виборів, особливо на платформі Tik Tok.

Румунська розвідка заявила, що за декілька тижнів до виборів Джорджеску користувався дуже низькою популярністю. Він вказав, що його передвиборчий бюджет становить нуль леїв. Тобто на кампанія не було жодних витрат. Але при цьому в кампанії Джорджеску фігурує обліковий запис bogpr (веде румун Богдан Пешир), який профінансував кампанію кандидата в Tik Tok на суму більш ніж мільйон євро.

Розвідка повідомила, що фінансування впливових осіб у Tik Tok забезпечувалося через платформу FameUp, присвячену монетизації рекламної діяльності. Одним із методів залучення до співпраці румунських впливових осіб для просування кандидатури Джорджеску було звернення на їх електронну пошту від компанії FA Agency південноафриканського походження, яка пропонувала по 1000 євро за поширення певного відеоролика.

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