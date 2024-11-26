Гендиректора TikTok викликали до Європейського парламенту через роль у виборах президента Румунії

Гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії, оскільки дослідники заявили про таємну діяльність у тисячах фейкових облікових записів перед голосуванням.

Про це повідомляє Politico.

«Ми закликаємо генерального директора TikTok приїхати, щоб виступити та переконатися, що його платформа не порушує Закон про цифрові послуги (європейський звід правил для онлайн-контенту), — сказала Валері Хаєр, голова ліберальної групи Renew Europe. — Румунія — це тривожний дзвіночок: радикалізація та дезінформація можуть статися по всій Європі з шкідливими наслідками».

Звернення Хаєр надійшло лише через два дні після перемоги ультраправого та проросійського кандидата Келіна Джеорджеску. Він не мав жодної партійної підтримки, а опитування не свідчили про його популярність.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку у вівторок заявив, що необхідно переглянути фінансування кампанії Джорджеску в TikTok.

Хоча платна політична реклама заборонена згідно з правилами TikTok, цього разу це правило було «значною мірою неефективним», сказав Кейт Кілі, координатор болгарсько-румунської обсерваторії цифрових медіа.

Платформа мала «значний вплив» на вибори, додав він.

«Ці вельми спекулятивні звіти про вибори в Румунії є неточними та вводять в оману, оскільки більшість кандидатів зареєстрували присутність у TikTok, а переможці проводили кампанію на інших цифрових платформах, окрім нашої», — заявив речник TikTok Паоло Ганіно.

Нагадаємо, за підсумками президентських виборів у Румунії до другого туру неочікувано вийшли незалежний кандидат Келін Джеорджеску, який набрав 22,95% голосів виборців, і лідерка партії «Союз порятунку Румунії» Елена Ласконі — 19,18%.