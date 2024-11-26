Над базами Військово-повітряних сил США у Британії помітили безпілотники

Безпілотники були помічені з 20 по 26 листопада.

Американські Військово-повітряні сили заявили, що над їхніми військовими базами в Британії помітили безпілотники.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що невеликі безпілотні літальні комплекси були помічені поблизу та над базами ВПС “Лейкенхіт”, “Мілденхолл” і “Фелтвелл” з 20 по 26 листопада.

Ці три бази - дві в Саффолку та одна в Норфолку, орендує ВПС США у Великобританії.

Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що американські військові серйозно ставляться до інцидентів.

Він додав, що невеликі дрони досить поширені, і поки рано робити висновки про те, чи були вони надіслані любителями чи іншими.

Втім, офіційний представник США на умовах анонімності сказав, що, схоже, безпілотники не були роботою любителів, але додав, що американські військові продовжуватимуть розслідування.

Речник Міноборони Великої Британії заявив, що вони “серйозно сприймають погрози та вживають жорстких заходів” на оборонних об’єктах.