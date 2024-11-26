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Зеленський: вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів – 188. У кожному – 85 іноземних компонентів

Президент звернувся до партнерів зі словами “якщо ви проти війни, ви повинні бути реально проти обходу Росією санкцій”.

Зеленський: вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів – 188. У кожному – 85 іноземних компонентів
Фото: ДСНС

Цієї ночі Росія атакувала Україну та випустила рекордну кількість ударних дронів проти наших людей – 188. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

“Дякую нашим захисникам неба за відбиття атаки: близько 80 дронів вдалося збити, більш ніж 90 – локаційно втрачені. На жаль, є пошкодження нашої критичної інфраструктури. Складна ситуація зараз у Тернополі. Всі служби, ремонтні бригади на місцях, працюють і допомагають людям. Робимо все, щоб якнайшвидше повернути постачання електрики”, – написав глава держави.

Він зазначив, що у кожному із 188 безпілотників – 85 іноземних компонентів. 

“Це майже 16000 компонентів, без яких вони не літали б. Такі атаки можливі лише тому, що злочинець обходить санкції, Росія обходить санкції через різні схеми. Дякуємо всім у світі, хто блокує такі постачання, але нам потрібно більше спільної роботи, щоб санкції діяли та змушували Росію припинити цю війну. Маємо зупинити російську агресію. Якщо ви проти війни, ви повинні бути реально проти обходу Росією санкцій”, – написав президент.

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