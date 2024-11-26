Наразі їх привезли до одного з найбільших притулків в Україні - "Сіріус".

Українські розвідники провели нетипову евакуацію з острова Зміїний. Операція мала назву "ГУР-КІТ"

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.

"Наближення зимових морозів ускладнює безтурботне життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові Зміїний. Тож бійці “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України, які здійснювали патрулювання, вирішили зробити важливу справу ― евакуювали 15 тварин із острова на “велику землю”", - йдеться в повідомленні.

Наразі котиків привезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні - "Сіріус".

Після адаптації врятованих кожен бажаючий зможе прихистити одного з них та оформити опіку в притулку.

Фото: ГУР Міноборони Операція "ГУР-КІТ"

Фото: ГУР Міноборони Операція "ГУР-КІТ"

Фото: ГУР Міноборони Операція "ГУР-КІТ"

Фото: ГУР Міноборони Операція "ГУР-КІТ"

Фото: ГУР Міноборони Евакуація котів зі Змієного

Фото: ГУР Міноборони Евакуація котів зі Зміїного

У ГУР нагадали, що воїни Сил оборони та українські благодійні фонди не вперше рятують тварин під час війни. Так, під час бойової операції на Харківщині цього року військовослужбовці 92-ї ОШБр виявили у зруйнованому будинку замкнених у клітці голодних совенят. Птахів врятували та передали спочатку під опіку начальникові ГУР Кирилу Буданову. У нього вже мешкають також коти Гюнтер і Змій, жабеня Петро і канарки.

Пізніше совенят передали до Київського зоопарку. Птахів назвали Арей та Маґура - тепер вони живуть у спеціальному авіарії.

А в квітні 2022-го, після деокупації Київщини, волонтери MacPaw Foundation першими привезли до притулку "Сіріус" корм та усе необхідне для догляду за тваринами.