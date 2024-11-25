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У ГУР розповіли про нові українські далекобійні дрони, які атакують російські цілі

Це – розробка розвідників. 

У ГУР розповіли про нові українські далекобійні дрони, які атакують російські цілі
Фото: Сайт президента

Головне управління розвідки Міноборони розповіло про нові дрони українського виробництва, що мають по 75 кілограмів вибухівки в кожному апараті. 

Ця підготована розвідниками зброя – частина удару по військових цілях окупантів, йдеться на сайті ГУР. Доладно про неї вони розповіли для "Радіо Свобода".

"Зграя дронів готова до зльоту. У кожному – по 75 кілограмів вибухівки. Підготована українськими розвідниками зброя ― частина удару по військових цілях держави-агресора росії", – повідомили в ГУР.

  • До дозволу західних партнерів бити по цілях всередині Росії наданим ними озброєнням Україна використовувала для далекобійних ударів лише власні спроможності.
  • Держава виготовляє декілька типів дронів, зокрема морських. 
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