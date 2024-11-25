У ГУР розповіли про нові українські далекобійні дрони, які атакують російські цілі

Головне управління розвідки Міноборони розповіло про нові дрони українського виробництва, що мають по 75 кілограмів вибухівки в кожному апараті.

Ця підготована розвідниками зброя – частина удару по військових цілях окупантів, йдеться на сайті ГУР. Доладно про неї вони розповіли для "Радіо Свобода".

💥Розвідники показали дрони, якими ГУР атакує військові об'єкти агресора



✔️Зграя дронів готова до зльоту. У кожному ― по 75 кілограмів вибухівки. Підготована українськими розвідниками зброя ― частина удару по військових цілях держави-агресора росії.



🔗https://t.co/3HzH2NcfXc pic.twitter.com/YnMG2maPzJ — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) November 25, 2024

"Зграя дронів готова до зльоту. У кожному – по 75 кілограмів вибухівки. Підготована українськими розвідниками зброя ― частина удару по військових цілях держави-агресора росії", – повідомили в ГУР.