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Росія вдарила по центру Харкова. Поранені 15 людей (оновлено)

Ворог завдав удару близько 8:31. 

Росія вдарила по центру Харкова. Поранені 15 людей (оновлено)
Фото: detector.media

Російська армія вранці понеділка вдарила по центральній частині Харкова, по Київському району. Екстрені служби виїхали на місце виклику, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов о 8:36. 

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, після удару почалася пожежа. Станом на 9:26 поранені 15 людей, з них щонайменше дев'ятьох довелося госпіталізувати.

"Влучання у центральній частині міста, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі", – повідомив мер. 

Пожежа почалася на одній з центральних вулиць міста, уточнив очільник ОВА. 

За оновленою інформацією, горіли три авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, а в будинках пошкоджені вікна. 

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