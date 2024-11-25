Росія вдарила по центру Харкова. Поранені 15 людей (оновлено)

Російська армія вранці понеділка вдарила по центральній частині Харкова, по Київському району. Екстрені служби виїхали на місце виклику, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов о 8:36.

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, після удару почалася пожежа. Станом на 9:26 поранені 15 людей, з них щонайменше дев'ятьох довелося госпіталізувати.

"Влучання у центральній частині міста, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі", – повідомив мер.

Пожежа почалася на одній з центральних вулиць міста, уточнив очільник ОВА.

За оновленою інформацією, горіли три авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, а в будинках пошкоджені вікна.