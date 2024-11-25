Тижнева кількість боїв зросла, найбільше атак було на Покровському напрямку

Росіяни продовжують зосереджуватися на сході та півночі.

Протягом минулого тижня відбулося 1195 бойових зіткнень. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Курахівському, Куп'янському і Лиманському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог провів 15 ракетних ударів (155 ракет), 475 авіаударів (понад 700 КАБ), понад 30 000 обстрілів, з них 949 – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили 45 атак у районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ і Стариця. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку відбили 73 атаки росіян неподалік Кучерівки, Кругляківки, Петропавлівки, Загризового, Лозової і Колісниківки.

На Лиманському напрямку відбили 88 атак росіян у районах Твердохлібового, Греківки, Новоєгорівки, Григорівки, Новолюбівки, Тернів, Торського, Чернещини і в Серебрянському лісі.

На Сіверському оборонці відбили дві атаки в районах Верхньокам'янського і Білогорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 13 атак в районах Білої Гори і Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог провів 37 атак біля Дружби, Щербинівки і Торецька. Успіху, за словами речника, не мав.

На Покровському армія відбила 289 атак окупантів у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Юр'іївки, Григорівки, Чумацького, Новоолексіївки, Пустинки, Петропавлівки.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Нова Іллінка, Берестівка, Вознесенка, Сонцівка, Зоря, Максимільянівка, Дальне, Курахівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Антонівка. Тут відбили 238 атак.

На Времівському відбили 136 атак у районах населених пунктів Трудове, Новодарівка, Макарівка, Рівнопілля і Роздольне.

На Оріхівському росіяни чотири рази атакували в напрямку Новоандріївки і поблизу П'ятихаток, без успіху, додав Ковальов.

На Придніпровському ворог провів 34 безуспішні атаки.

На Курському напрямку триває операція. Тут українська армія відбила майже 200 атак.