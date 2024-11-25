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Тижнева кількість боїв зросла, найбільше атак було на Покровському напрямку

Росіяни продовжують зосереджуватися на сході та півночі. 

Тижнева кількість боїв зросла, найбільше атак було на Покровському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/17otbr

Протягом минулого тижня відбулося 1195 бойових зіткнень. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Курахівському, Куп'янському і Лиманському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог провів 15 ракетних ударів (155 ракет), 475 авіаударів (понад 700 КАБ), понад 30 000 обстрілів, з них 949 – з реактивних систем залпового вогню. 

На Харківському напрямку Сили оборони відбили 45 атак у районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ і Стариця. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону. 

На Куп'янському напрямку відбили 73 атаки росіян неподалік Кучерівки, Кругляківки, Петропавлівки, Загризового, Лозової і Колісниківки. 

На Лиманському напрямку відбили 88 атак росіян у районах Твердохлібового, Греківки, Новоєгорівки, Григорівки, Новолюбівки, Тернів, Торського, Чернещини і в Серебрянському лісі.

На Сіверському оборонці відбили дві атаки в районах Верхньокам'янського і Білогорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 13 атак в районах Білої Гори і Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог провів 37 атак біля Дружби, Щербинівки і Торецька. Успіху, за словами речника, не мав. 

На Покровському армія відбила 289 атак окупантів у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Юр'іївки, Григорівки, Чумацького, Новоолексіївки, Пустинки, Петропавлівки.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Нова Іллінка, Берестівка, Вознесенка, Сонцівка, Зоря, Максимільянівка, Дальне, Курахівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Антонівка. Тут відбили 238 атак.

На Времівському відбили 136 атак у районах населених пунктів Трудове, Новодарівка, Макарівка, Рівнопілля і Роздольне.

На Оріхівському росіяни чотири рази атакували в напрямку Новоандріївки і поблизу П'ятихаток, без успіху, додав Ковальов.

На Придніпровському ворог провів 34 безуспішні атаки.

На Курському напрямку триває операція. Тут українська армія відбила майже 200 атак. 

  • Минулого тижня, порівняно з попереднім, росіяни збільшили кількість атак (зі 1117 до 1195). Основні зусилля ворог зосереджує на одних і тих самих напрямках. Однак минулого тижня найбільшу кількість нападів ворог провів на Покровському напрямку (289 порівняно з 247 тижнем раніше), а до цього найвища кількість боїв була на Курахівському (238 порівняно з 294). 
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