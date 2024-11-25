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Генштаб: На фронті за минулу добу відбулося 217 бойових зіткнень, ситуація залишається складною

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 67 атак, на Покровському - 55.

Генштаб: На фронті за минулу добу відбулося 217 бойових зіткнень, ситуація залишається складною
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Розпочалась 1006 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ситуація на фронті залишається складною. Протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням чотирьох ракет, а також 67 авіаударів, зокрема скинув 85 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4200 обстрілів, з них 121 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад півтори тисячі дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Хринівка Чернігівської області; Глухів, Свеса, Соляники, Басівка, Журавка Сумської області; Гранів, Тихе, Богуславка Харківської області; Лиман, Велика Новосілка Донецької області; місто Запоріжжя; Новомиколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу.

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ поблизу населених пунктів Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомлинськ, Колісниківка, Кругляківка, Сенькове та Лозова.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь. 

На Торецькому напрямку агресор здійснив дев’ять спроб просунутись вперед в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, отримав відсіч.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 46 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 67 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Романівки, Єлизаветівки та Ганівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій в районах Трудового, Новосілки та Макарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку чотири безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій для загарбників закінчилися нічим.

Триває операція в Курській області. За минулу добу російські літаки завдали 37 авіаударів (49 КАБ) по російській території, українські захисники відбили 25 атак загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. 

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1610 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 27 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 114 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

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