За минулу добу Сили оборони ліквідували 1610 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 732 350 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 732350 (+1610)
- танків ‒ 9429 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 19236 (+27)
- артилерійських систем – 20787 (+22)
- РСЗВ – 1254 (+0)
- засоби ППО ‒ 1004 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19480 (+114)
- крилаті ракети ‒ 2764 (+0)
- кораблі /катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29948 (+84)
- спеціальна техніка ‒ 3681 (+2).
Дані уточнюються.