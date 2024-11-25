Британське Міноборони: втрати Росії у війні різко підірвали якість її армії
Британське Міноборони: втрати Росії у війні різко підірвали якість її армії
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
Чому так важко втримати вагу після схуднення і які механізми тіла прагнуть кілограми повернути – дослідження
Чому так важко втримати вагу після схуднення і які механізми тіла прагнуть кілограми повернути – дослідження
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Ексзаступник начальника штабу армії США: Росія, Китай і КНДР вважають Америку слабкою, і Трамп повинен швидко усунути цю загрозу
Ексзаступник начальника штабу армії США: Росія, Китай і КНДР вважають Америку слабкою, і Трамп повинен швидко усунути цю загрозу
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Розслідування BBC: британське високотехнологічне обладнання продали підсанкційним російським компаніям, пов’язаним з військовими
Розслідування BBC: британське високотехнологічне обладнання продали підсанкційним російським компаніям, пов’язаним з військовими
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували 1610 російських окупантів

 Росія вже втратила в Україні 732 350 військових. 

Сили оборони ліквідували 1610 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1610 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 732 350 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 732350 (+1610)
  • танків ‒ 9429 (+6)
  • бойових броньованих машин ‒ 19236 (+27)
  • артилерійських систем – 20787 (+22) 
  • РСЗВ – 1254 (+0)
  • засоби ППО ‒ 1004 (+0)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19480 (+114) 
  • крилаті ракети ‒ 2764 (+0) 
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29948 (+84)
  • спеціальна техніка ‒ 3681 (+2).

Дані уточнюються. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies