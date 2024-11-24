​Польські фермери розблокували пункт пропуску "Шегині - Медика" (оновлено)

Польські фермери ввечері завершили блокування пункту пропуску "Шегині – Медика".
Про це повідомила Державна митна служба України.
"Так, сьогодні ввечері польські протестувальники завершили блокування пункту пропуску «Шегині - Медика», що на українсько-польській ділянці кордону. Просимо перевізників враховувати інформацію при плануванні маршруту", - йдеться в повідомленні.
Оновлено. Як повідомляє RMF FM, згідно з досягнутими домовленостями, до вівторка фермери мають подати до міністерства агрополітики вимоги, які обговорили з його очільником. Той заявив, що підготує відповідь до 10 грудня.
- Польські фермери 23 листопада відновили блокування руху вантажівок на ПП "Медика-Шегині". Водночас повідомлялося, що причини блокування безпосередньо не стосуються України. Одна з причин - невиконання вимог щодо податків польською владою, друга — занепокоєння щодо підписання ЄС угоди з країнами Південної Америки (Бразилією, Аргентиною, Парагваєм та Уругваєм).
- Міністр сільського господарства Польщі наголосив, що уряд розробляє офіційну позицію з цього питання. Її планують винести на розгляд у вівторок, 26 листопада.
- У листопаді 2023 року польські фермери блокували також кордон з Україною. Це було спробою протесту проти ввозу українського зерна на польський ринок. Фермери стверджували, що українське зерно продавалося дешевше, ніж польське, що завдавало фермерам збитків.