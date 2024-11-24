​Польські фермери розблокували пункт пропуску "Шегині - Медика" (оновлено)

Польські фермери ввечері завершили блокування пункту пропуску "Шегині – Медика".

Про це повідомила Державна митна служба України.

"Так, сьогодні ввечері польські протестувальники завершили блокування пункту пропуску «Шегині - Медика», що на українсько-польській ділянці кордону. Просимо перевізників враховувати інформацію при плануванні маршруту", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. Як повідомляє RMF FM, згідно з досягнутими домовленостями, до вівторка фермери мають подати до міністерства агрополітики вимоги, які обговорили з його очільником. Той заявив, що підготує відповідь до 10 грудня.