Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Reuters: Спецпосланцем Трампа щодо російсько-української війни стане опонент вступу України в НАТО
Reuters: Спецпосланцем Трампа щодо російсько-української війни стане опонент вступу України в НАТО
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
Головний союзник Трампа засудив ідею мирних переговорів між Україною і РФ
Головний союзник Трампа засудив ідею мирних переговорів між Україною і РФ
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Буданов: РФ готувалась до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення
Буданов: РФ готувалась до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення
Велике фіаско: чому Демократична партія програла вибори у США?
Велике фіаско: чому Демократична партія програла вибори у США?
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Польські фермери розблокували пункт пропуску "Шегині - Медика" (оновлено)

Перевізників просять враховувати інформацію при плануванні маршруту.

​Польські фермери розблокували пункт пропуску "Шегині - Медика" (оновлено)
Пункт пропуску «Шегині» (архівне фото)
Фото: DW

Польські фермери ввечері завершили блокування пункту пропуску "Шегині – Медика". 

Про це повідомила Державна митна служба України. 

"Так, сьогодні ввечері польські протестувальники завершили блокування пункту пропуску «Шегині - Медика», що на українсько-польській ділянці кордону. Просимо перевізників враховувати інформацію при плануванні маршруту", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. Як повідомляє RMF FM, згідно з досягнутими домовленостями, до вівторка фермери мають подати до міністерства агрополітики вимоги, які обговорили з його очільником. Той заявив, що підготує відповідь до 10 грудня.

  • Польські фермери 23 листопада відновили блокування руху вантажівок на ПП "Медика-Шегині". Водночас повідомлялося, що причини блокування безпосередньо не стосуються України. Одна з причин - невиконання вимог щодо податків польською владою, друга — занепокоєння щодо підписання ЄС угоди з країнами Південної Америки (Бразилією, Аргентиною, Парагваєм та Уругваєм).
  • Міністр сільського господарства Польщі наголосив, що уряд розробляє офіційну позицію з цього питання. Її планують винести на розгляд у вівторок, 26 листопада. 
  • У листопаді 2023 року польські фермери блокували також кордон з Україною. Це було спробою протесту проти ввозу українського зерна на польський ринок. Фермери стверджували, що українське зерно продавалося дешевше, ніж польське, що завдавало фермерам збитків.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies