Мер Варшави балотуватимуться на пост президента Польщі

Мер Варшави Рафал Тшасковський балотуватимуться на пост президента Польщі від "Громадянської коаліції". Він отримав 74,75% голосів на праймеріз, а глава МЗС країни Радослав Сікорський – 25,25%.
Про це пише RMF24.
Після оголошення результатів Тшасковський заявив, що має "дуже сильний мандат і багато енергії, рішучості та сміливості".
У свою чергу Радослав Сікорський закликав усіх, хто голосував за нього на первинних виборах, "беззастережно підтримати Рафала Тшасковського".
Тепер кандидат у президенти має представити свою програму 7 грудня.
У праймеріз проголосувало понад 22 тисячі людей. Члени партії мали можливість проголосувати на первинних виборах у п'ятницю з 8 ранку до півночі.
Хто такий Рафал Тшасковський
- У 2000-2001 роках працював радником секретаря Комітету з питань європейської інтеграції Яцека Саріуша-Вольського, а згодом – у 2004-2009 роках – консультував делегацію "Громадянської платфлорми" в Європарламенті.
- У 2009 році обраний євродепутатом. У Європарламенті він брав участь у переговорах щодо довгострокового бюджету ЄС на 2014-2020 роки.
- Згодом його призначили міністром адміністрації та цифровізації в першому уряді Дональда Туска, тому Тшасковський залишив посаду депутата Європарламенту.
- Менш ніж через рік Тшасковському довірили посаду заступника міністра закордонних справ Європейського Союзу та уповноваженого представника Європейської Ради. Таким чином він став головною особою відповідальною за контакти уряду з Брюсселем.
- Тшасковський балотувався до Сейму в 2015 році першим номером у списку партії в Кракові.
- У листопаді 2017 року балотувався на посаду мера Варшави, а в жовтні наступного року переміг на виборах у першому турі.
- Будучи мером Варшави, він підтримував сексуальні меншини – підписав декларацію, яка передбачала реалізацію конкретних соціальних вимог ЛГБТ+-спільноти в столиці, а також взяв патронат над Парадом рівності, що викликало критику з боку правих, які вважали це рішень як впровадження ідеології в місцеве самоврядування.
- У 2020 році Тшасковський став віце-головою партії.
- Того ж року, лише за два місяці до дати виборів, він став кандидатом у президенти від Громадянської коаліції після того, як тодішній віце-спікер Сейму Малгожата Кідава-Блонська подала у відставку. Тшасковский зрештою програв Анджею Дуді у другому турі, але різниця склала трохи більше 400 000 голосів. Обидва кандидати отримали понад 10 мільйонів голосів від поляків – наразі, окрім Тшасковського та Дуди, це вдалося лише Леху Валенсі.
- Через дуже сильну позицію Тшасковського після виборів говорили про те, що він може стати лідером партії, однак цього не сталося, і в липні 2021 року Дональд Туск знову став очільником "Громадянської коаліції", а мер Варшави зосередився на розвитку громадянського суспільства
- У 2024 році Тшасковський знову балотувався на пост мера Варшави, пообіцявши продовжувати свою політику, зокорема, розширення метро та зелені інвестиції в транспорт. Незважаючи на критику та деякі невиконані обіцянки, політик переміг у першому турі, набравши 57,41% голосів.
- Рафал Тшасковский каже,що знає п'ять іноземних мов: англійську, французьку, іспанську, російську та італійську . Він також неодноразово розповідав про свою пристрасть до книг.
Президентські вибори у Польщі
- Сьогодні маршалок Сейму Польщі Шимон Головня заявив, що кампанія перед президентськими виборами розпочнеться 8 січня 2025 року.
- Точну дату президентських виборів у Польщі назвуть на початку наступного року. Проте точно відомо, що вибори відбудуться у травні.
- Згідно з польським законодавством, президентські вибори призначаються головою Сейму на день, що припадає не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 75 днів до закінчення терміну повноважень чинного президента.
- Про участь у президентських виборах наступного року вже заявили спікер Сейму та голова "Польщі 2050" Шимон Головня, Славомір Менцен із "Конфедерації" та Марек Якубяк із "Вільних республіканців".
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не претендуватиме на цю посаду, а чинний президент балотуватися вже не може.