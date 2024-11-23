Мер Варшави балотуватимуться на пост президента Польщі

У опитуваннях він набрав втричі більше голосів ніж глава МЗС Сікорський.

Мер Варшави Рафал Тшасковський балотуватимуться на пост президента Польщі від "Громадянської коаліції". Він отримав 74,75% голосів на праймеріз, а глава МЗС країни Радослав Сікорський – 25,25%.

Про це пише RMF24.

Після оголошення результатів Тшасковський заявив, що має "дуже сильний мандат і багато енергії, рішучості та сміливості".

У свою чергу Радослав Сікорський закликав усіх, хто голосував за нього на первинних виборах, "беззастережно підтримати Рафала Тшасковського".

Тепер кандидат у президенти має представити свою програму 7 грудня.

У праймеріз проголосувало понад 22 тисячі людей. Члени партії мали можливість проголосувати на первинних виборах у п'ятницю з 8 ранку до півночі.

Хто такий Рафал Тшасковський

У 2000-2001 роках працював радником секретаря Комітету з питань європейської інтеграції Яцека Саріуша-Вольського, а згодом – у 2004-2009 роках – консультував делегацію "Громадянської платфлорми" в Європарламенті.

У 2009 році обраний євродепутатом. У Європарламенті він брав участь у переговорах щодо довгострокового бюджету ЄС на 2014-2020 роки.

Згодом його призначили міністром адміністрації та цифровізації в першому уряді Дональда Туска, тому Тшасковський залишив посаду депутата Європарламенту.

Менш ніж через рік Тшасковському довірили посаду заступника міністра закордонних справ Європейського Союзу та уповноваженого представника Європейської Ради. Таким чином він став головною особою відповідальною за контакти уряду з Брюсселем.

Тшасковський балотувався до Сейму в 2015 році першим номером у списку партії в Кракові.

в 2015 році першим номером у списку партії в Кракові. У листопаді 2017 року балотувався на посаду мера Варшави, а в жовтні наступного року переміг на виборах у першому турі.

Будучи мером Варшави, він підтримував сексуальні меншини – підписав декларацію, яка передбачала реалізацію конкретних соціальних вимог ЛГБТ+-спільноти в столиці, а також взяв патронат над Парадом рівності, що викликало критику з боку правих, які вважали це рішень як впровадження ідеології в місцеве самоврядування.

– підписав декларацію, яка передбачала реалізацію конкретних соціальних вимог ЛГБТ+-спільноти в столиці, а також взяв патронат над Парадом рівності, що викликало критику з боку правих, які вважали це рішень як впровадження ідеології в місцеве самоврядування. У 2020 році Тшасковський став віце-головою партії.

Того ж року, лише за два місяці до дати виборів, він став кандидатом у президенти від Громадянської коаліції після того, як тодішній віце-спікер Сейму Малгожата Кідава-Блонська подала у відставку. Тшасковский зрештою програв Анджею Дуді у другому турі , але різниця склала трохи більше 400 000 голосів. Обидва кандидати отримали понад 10 мільйонів голосів від поляків – наразі, окрім Тшасковського та Дуди, це вдалося лише Леху Валенсі.

від Громадянської коаліції після того, як тодішній віце-спікер Сейму Малгожата Кідава-Блонська подала у відставку. , але різниця склала трохи більше 400 000 голосів. Обидва кандидати отримали понад 10 мільйонів голосів від поляків – наразі, окрім Тшасковського та Дуди, це вдалося лише Леху Валенсі. Через дуже сильну позицію Тшасковського після виборів говорили про те, що він може стати лідером партії, однак цього не сталося, і в липні 2021 року Дональд Туск знову став очільником "Громадянської коаліції", а мер Варшави зосередився на розвитку громадянського суспільства

У 2024 році Тшасковський знову балотувався на пост мера Варшави , пообіцявши продовжувати свою політику, зокорема, розширення метро та зелені інвестиції в транспорт. Незважаючи на критику та деякі невиконані обіцянки, політик переміг у першому турі, набравши 57,41% голосів.

, пообіцявши продовжувати свою політику, зокорема, розширення метро та зелені інвестиції в транспорт. Незважаючи на критику та деякі невиконані обіцянки, політик переміг у першому турі, набравши 57,41% голосів. Рафал Тшасковский каже,що знає п'ять іноземних мов: англійську, французьку, іспанську, російську та італійську . Він також неодноразово розповідав про свою пристрасть до книг.

Президентські вибори у Польщі