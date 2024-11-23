Іспанія оштрафувала авіакомпанії-лоукостери на 180 мільйонів євро

В Іспанії авіакомпанії, що надають послуги за "зниженими" тарифами, отримали від державного органу-регулятора рекордні штрафи через надання оманливої інформації клієнтам, непрозоре формування цін та "практики зловживання".

Як пише BBC, компанії-лоукостери, серед яких відомий перевізник Ryanair, загалом були оштрафовані майже на 180 мільйонів євро. Санкції застосувало іспанське міністерство прав споживачів.

Урядовцям не сподобалося, що лоукостери вимагають додаткову оплату за ручну поклажу, беруть гроші за вибір місця у салоні літака та друк посадкового талону безпосередньо в терміналі аеропорту. Влада країни вважає, що доходи з таких "послуг" не є законними.

У Ryanair штрафи назвали "безпідставними" та пообіцяли оскаржували їх у вищих судах Європейського Союзу.