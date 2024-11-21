Відбулась перша зустріч між урядами Іспанії та Палестини

В результаті зустрічі були підписані чотири меморандуми про взаєморозуміння щодо праці, освіти, молоді та сільського господарства.

Відбулась перша міжурядова зустріч між Іспанією та Палестиною.

Про це повідомила пресслужба уряду Іспанії.

“Проведення цієї зустрічі має на меті зробити внесок у міжнародне проектування державності Палестини як держави та заохотити інші країни наслідувати крок, зроблений Іспанією”, - йдеться у повідомленні.

В результаті зустрічі були підписані чотири меморандуми про взаєморозуміння щодо праці, освіти, молоді та сільського господарства. Також сторони підписали Спільну декларацію, яка підтверджує партнерство обох країн заради миру.

Глава уряду Іспанії наголосив, що протягом наступних років продовжуватиметься робота над розширенням сфер співпраці та зближення.

Також після сьогоднішньої зустрічі Іспанія зобов’язалася підтримати Палестину щонайменше 75 млн євро протягом наступних двох років.

Водночас фінансова підтримка, яку Іспанія просуває в ЄС загалом, вимагає повної відданості Палестини програмі внутрішніх реформ.

Також Іспанія наголошує на необхідності негайного припинення вогню як у Газі, так і в Лівані, надходження гуманітарної допомоги в достатній кількості, звільнення всіх заручників, поваги до міжнародного гуманітарного права та терміновості створення горизонту миру та безпеки в регіоні.