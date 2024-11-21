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Норвегія піднімала винищувачі через російський літак-розвідник

Норвезикі ВПС виявили російський Іл-20.

Норвегія піднімала винищувачі через російський літак-розвідник
Фото: ВПС Норвегії

Норвегія піднімала в повітря винищувачі F-35 після виявлення російського літака-розвідника Іл-20 неподалік кордонів країни.

Про це заявили Королівські повітряні сили Норвегії, пише "Європейська правда".

Винищувачі F-35 норвезьких ВПС, які перебували в режимі швидкого реагування НАТО (QRA), виявили російський Іл-20 у міжнародному повітряному просторі над островом Фіннмарк.

"Цей політ вважається звичайною діяльністю. Такі польоти вздовж фінського і норвезького кордонів почастішали після вступу Фінляндії і Швеції до НАТО", – зазначили в норвезьких ВПС.

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