Defense Express: в Ірані будують укриття для російських винищувачів Су-35С

Розмір укриттів складає орієнтовно 25 на 30 метрів, що дозволяє робити висновок, що укриття будують саме під російські винищувачі.

У відкритому доступі з’явився супутниковий знімок від Google Earth за вересень 2024 року, який демонструє процес будівництва арочних укриттів на 3-ій тактичній авіабазі ВПС Ірану в районі міста Хамадан.

Про це пише Defense Express.

За інформацією ЗМІ, розмір цих укриттів складає орієнтовно 25 метрів на 30 метрів, що явно забагато для літаків F-4 Phantom, які там базуються. Це дозволяє робити висновок про те, що на цій базі іранці будують укриття саме під російські винищувачі Су-35С.

"На цьому тлі виникає одразу насправді кілька питань, і перше із них – а чому іранці взялись будувати саме наземні арочні укриття під отримані від Росії Су-35С, якщо до цього в Ірані будували під ці літаки підземні укриття", — пише видання.

У виданні згадують, що у березні 2023 року стало відомо про активізацію іранської підземної авіабазі Eagle 44, спорудження якої тривало з 2013 року.

Йшлося про те, що авіабаза розрахована на підземне базування тих самих "Фантомів". Однак за певний час потому з’явився супутниковий знімок Eagle 44 від Maxar Technologies, котрий наводило видання The New York Times, де візуалізували, ймовірно, макет у повний розмір російського Су-35С, що в свою чергу дозволяло робити припущення, що іранці можуть адаптувати цю свою підземну авіабазу саме під літаки від РФ.

Важливим також є те, як стикуються між собою можливі темпи передачі для Ірану від РФ літаків типу Су-35 і темпи розгортання інфраструктури під таку авіатехніку.

Бо тут можемо пригадати повідомлення від жовтня 2024 року про те, що до готових російських Су-35 Іран отримав ще й ліцензію на їх виробництво, при цьому мова була про можливість виробництва від 48 до 72 винищувачів.