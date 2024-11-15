Bloomberg: Citigroup перебуває під слідством урядових агентств США через зв’язки з російським олігархом

Американська фінансова та банківська корпорація Citigroup перебуває під слідством урядових агентств США через її зв'язки з російським мільярдером, який перебуває під санкціями.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Розслідування, яке проводять Міністерство юстиції, ФБР і Податкова служба, зосереджено на роботі Citigroup для Heritage Trust, який володіє активами, що належать Сулейману Керімову. Керімов ‒ російський мільярдер, який, як раніше заявляв Вашингтон, наживався на корупції в уряді.
Частина розслідування вивчає політику та системи Citigroup щодо боротьби з відмиванням грошей, аби запобігти фінансовим злочинам.
В останні роки регулятори карали Citigroup за недоліки в управлінні ризиками та контролем. У липні Федеральна резервна система заявила, що банк не досяг достатнього прогресу у вирішенні двох наказів про згоду, отриманих у 2020 році, і наклала на нього штраф у розмірі 136 мільйонів доларів.
“Citi прагне вести весь бізнес з максимальною увагою до дотримання всіх застосовних законів і нормативних актів. Водночас ми активно закриваємо практично весь наш інституціональний банківський бізнес в Росії, за винятком операцій, необхідних для виконання юридичних і нормативних зобов'язань, що залишилися”, ‒ йдеться у заяві корпорації.
Штрафи вкотре підкреслили перешкоди, які має подолати генеральний директор Джейн Фрейзер, працюючи над відновленням четвертого за величиною банку США за активами. Головний фінансовий директор Марк Мейсон заявив у жовтні, що компанія збільшить свої інвестиції у процеси, які вона має провести для нормативної звітності у найближчі місяці.
Керімов займає 293 місце в індексі мільярдерів Bloomberg з чистим капіталом близько 9,7 млрд доларів. Раніше США конфісковували будинки, які належали Керімову та іншим російським олігархам.
Видання Barrons повідомило про розслідування раніше у четвер. Про зв'язки Citigroup із Керімовим у 2022 році повідомляла газета San Francisco Standard.
Влітку Швейцарія тимчасово заморозила $1,5 млрд Керімова. Прокуратура веде розслідування щодо чотирьох його поплічників.