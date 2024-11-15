Bloomberg: Citigroup перебуває під слідством урядових агентств США через зв’язки з російським олігархом

Розслідування, яке проводять Міністерство юстиції, ФБР і Податкова служба, зосереджено на роботі Citigroup для Heritage Trust, який володіє активами, що належать Сулейману Керімову.

Американська фінансова та банківська корпорація Citigroup перебуває під слідством урядових агентств США через її зв'язки з російським мільярдером, який перебуває під санкціями.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Розслідування, яке проводять Міністерство юстиції, ФБР і Податкова служба, зосереджено на роботі Citigroup для Heritage Trust, який володіє активами, що належать Сулейману Керімову. Керімов ‒ російський мільярдер, який, як раніше заявляв Вашингтон, наживався на корупції в уряді.

Частина розслідування вивчає політику та системи Citigroup щодо боротьби з відмиванням грошей, аби запобігти фінансовим злочинам.

В останні роки регулятори карали Citigroup за недоліки в управлінні ризиками та контролем. У липні Федеральна резервна система заявила, що банк не досяг достатнього прогресу у вирішенні двох наказів про згоду, отриманих у 2020 році, і наклала на нього штраф у розмірі 136 мільйонів доларів.

“Citi прагне вести весь бізнес з максимальною увагою до дотримання всіх застосовних законів і нормативних актів. Водночас ми активно закриваємо практично весь наш інституціональний банківський бізнес в Росії, за винятком операцій, необхідних для виконання юридичних і нормативних зобов'язань, що залишилися”, ‒ йдеться у заяві корпорації.

Штрафи вкотре підкреслили перешкоди, які має подолати генеральний директор Джейн Фрейзер, працюючи над відновленням четвертого за величиною банку США за активами. Головний фінансовий директор Марк Мейсон заявив у жовтні, що компанія збільшить свої інвестиції у процеси, які вона має провести для нормативної звітності у найближчі місяці.

Керімов займає 293 місце в індексі мільярдерів Bloomberg з чистим капіталом близько 9,7 млрд доларів. Раніше США конфісковували будинки, які належали Керімову та іншим російським олігархам.

Видання Barrons повідомило про розслідування раніше у четвер. Про зв'язки Citigroup із Керімовим у 2022 році повідомляла газета San Francisco Standard.

Фото: EPA/UPG Сулейман Керімов

Влітку Швейцарія тимчасово заморозила $1,5 млрд Керімова. Прокуратура веде розслідування щодо чотирьох його поплічників.