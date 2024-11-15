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FT: ціни на європейський газ різко зростають через потенційні зриви з боку Росії

Австрійська OMV попереджає, що "Газпром" може припинити постачання після рішення арбітражу.

FT: ціни на європейський газ різко зростають через потенційні зриви з боку Росії
Фото: EPA/UPG

Європейські ціни на газ досягли найвищого рівня за рік після того, як австрійська група OMV попередила про потенційні перебої з постачаннями з Росії, пише Financial Times.

Ф'ючерси на європейський еталонний показник TTF (газовий хаб) зросли на 5% до 46 євро за мегават-годину на ранніх торгах в Амстердамі.

Цей сплеск стався після того, як OMV ‒ австрійська нафтова компанія, найбільша в Центральній Європі, пізно в середу попередила про “можливе припинення поставок газу” з Росії. Вчора стало відомо, що як віденська енергетична та хімічна група має отримати 230 мільйонів євро за арбітражним рішенням проти “Газпрому”.

OMV скаржився на “нерегулярні” поставки газу російською компанією до Німеччини до того, як поставки повністю припинилися у вересні 2022 року.

Компанія заявила, що “негайно зарахує” присуджену суму в рахунки за контрактом з “Газпромом”. Однак OMV попередив, що такий крок може призвести до “погіршення договірних відносин”.

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Європейський газовий ринок був чутливим до збоїв у постачанні, оскільки Росія почала скорочувати поставки в Європу в 2021 році перед вторгненням в Україну. Останніми роками події, які порушили або загрожують перервати глобальні постачання газу, призвели до різких змін цін у Європі.

Цей маршрут є одним із двох російських маршрутів, якими газ надходить до Європи, і на його частку припадає близько 5% річного імпорту газу в ЄС.

Аналітики попереджають, що обсяги транзиту українським транзитом можуть скоротитися майже вдвічі, якщо “Газпром” припинить поставки через рішення OMV.

Том Марзек-Мансер, керівник газової аналітики консалтингової компанії ICIS, сказав, що клієнти “Газпрому” зазвичай оплачують поставки 20 числа місяця.

“OMV може затримати цей наступний платіж, який становитиме близько 213 мільйонів євро, але це може змусити “Газпром” негайно розірвати цей контракт”, ‒ попередив він.

  • У липні 2022 року російський "Газпром" скоротив на 70% обсяги постачання природного газу австрійській напівдержавній нафтогазовій компанії OMV.
  • Цьогоріч у лютому з'явилася інформація, що Австрія планує розірвати довгостроковий контракт на купівлю газу в "Газпрому" на тлі високих цін на імпорт.
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