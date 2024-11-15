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Під час матчу Франції та Ізраїлю на трибунах відбулася бійка

Резонансна гра все ж не минула без інцидентів.

Під час матчу Франції та Ізраїлю на трибунах відбулася бійка
Ізраїльські вболівальники на "Стад де Франс"
Фото: EPA/UPG

Футбольний матч між збірними Франції та Ізраїлю, який паризька поліція визначила як подію "з підвищеним ризиком", частково виправдав цей статус: під час гри на трибунах розпочалася бійка.

Як пише The Guardian, у конфлікті взяли участь ізраїльські вболівальники. Правоохоронцям, що посилено працювали на "Стад де Франс", швидко вдалося вгамувати пристрасті. 

Можливою причиною конфлікту стала провокація: під час виконання гімну Ізраїлю з деяких секторів лунав свист та образливі звуки. 

У знак солідарності з ізраїльським народом після погрому, що стався в Амстердамі, матч відвідав президент Франції Емманюель Макрон у супроводі двох своїх поперединків - Ніколя Саркозі та Франсуа Олланда. Також на грі побував прем'єр-міністр країни Мішель Барньє. А от загальна відвідуваність була на рекордно низькому рівні: на арені, яка вміщує 80 тисяч вболівальників, були заповнені лише близько 20 тисяч місць.

Голів Франція та Ізраїль не забивали.

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