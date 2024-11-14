Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
ГоловнаСвіт

У Великобританії судитимуть членів Just Stop Oil за напад на Стоунхендж

Їх обвинувачують у руйнуванні або пошкодженні стародавнього пам'ятника, що охороняється.

Двом активістам руху Just Stop Oil висунули звинувачення у зв'язку з розпиленням помаранчевого порошку на англійському монументі Стоунхендж.

Про це повідомляє Politico.

73-річного Раджана Наді та 20-річну Ніам Лінч обвинувачують у "руйнуванні або пошкодженні стародавнього пам'ятника, що охороняється, а також у навмисному або необережному порушенні громадського порядку".

13 грудня активісти постануть на першому слуханні у магістратському суді Солсбері.

Підписуйтесь на наш Google News

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies