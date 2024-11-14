У Великобританії судитимуть членів Just Stop Oil за напад на Стоунхендж

Двом активістам руху Just Stop Oil висунули звинувачення у зв'язку з розпиленням помаранчевого порошку на англійському монументі Стоунхендж.
Про це повідомляє Politico.
73-річного Раджана Наді та 20-річну Ніам Лінч обвинувачують у "руйнуванні або пошкодженні стародавнього пам'ятника, що охороняється, а також у навмисному або необережному порушенні громадського порядку".
13 грудня активісти постануть на першому слуханні у магістратському суді Солсбері.
- 19 червня у Британії поліція арештувала активістів, які "розфарбували" Стоунхендж. Вони вимагали від уряду поступово відмовитися від копалин, зокрема, вугілля, нафти і газу.
- В кінці вересня двоє вандалів облили речовиною, схожою на томатний суп, картини Вінсента Ван Гога в лондонській Національній галереї.
- А на початку липня кліматичні активісти облили чорною фарбою скульптуру Бременських музикантів у Німеччині.