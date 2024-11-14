У Великобританії судитимуть членів Just Stop Oil за напад на Стоунхендж

Їх обвинувачують у руйнуванні або пошкодженні стародавнього пам'ятника, що охороняється.

Двом активістам руху Just Stop Oil висунули звинувачення у зв'язку з розпиленням помаранчевого порошку на англійському монументі Стоунхендж.

Про це повідомляє Politico.

73-річного Раджана Наді та 20-річну Ніам Лінч обвинувачують у "руйнуванні або пошкодженні стародавнього пам'ятника, що охороняється, а також у навмисному або необережному порушенні громадського порядку".

13 грудня активісти постануть на першому слуханні у магістратському суді Солсбері.