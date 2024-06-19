Протестувальники Just Stop Oil вимагають від уряду поступово відмовитися від копалин, зокрема, вугілля, нафти і газу.

Протестувальники Just Stop Oil забарвили у помаранчевий колір кам'яну пам'ятку Стоунхендж, опісля їх арештувала поліція, передає Euronews.

Активісти вимагали від наступного британського уряду підписати юридичне зобов'язання щодо поступової відмови від копалин (вугілля, нафти і газу) до 2030 року.

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange



🔥 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.



🧯 Help us take megalithic action — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024

Британська поліція заарештувала двох осіб за заподіяну шкоду пам'ятці. Водночас Just Stop Oil заявила, що активісти використовували "порошкову фарбу", аби її швидко змило дощем.