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У Британії поліція арештувала активістів, які "розфарбували" Стоунхендж

Протестувальники Just Stop Oil вимагають від уряду поступово відмовитися від копалин, зокрема, вугілля, нафти і газу.

У Британії поліція арештувала активістів, які "розфарбували" Стоунхендж
Стоунхендж
Фото: скриншот відео

Протестувальники Just Stop Oil забарвили у помаранчевий колір кам'яну пам'ятку Стоунхендж, опісля їх арештувала поліція, передає Euronews.

Активісти вимагали від наступного британського уряду підписати юридичне зобов'язання щодо поступової відмови від копалин (вугілля, нафти і газу) до 2030 року.

Британська поліція заарештувала двох осіб за заподіяну шкоду пам'ятці. Водночас Just Stop Oil заявила, що активісти використовували "порошкову фарбу", аби її швидко змило дощем.

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