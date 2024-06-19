Філіппіни заявили, що берегова охорона Китаю викрала вогнепальну зброю з їхніх човнів

Берегова охорона Китаю викрала вогнепальну зброю та знищила філіппінські човни під час зіткнення в Південнокитайському морі цього тижня, пише Bloomberg.

Кілька філіппінських моряків постраждали під час інциденту, один з них втратив палець.

Це спонукало Манілу вимагати від Пекіна компенсації, заявили військові чиновники. “Вони не мають ні права, ні законних повноважень перехоплювати наші операції та знищувати філіппінські судна, що працюють у нашій виключній економічній зоні”, – заявив головнокомандувач філіппінських військових Ромео Браунер.

За словами голови Західного командування збройних сил Філіппін Альфонсо Торреса, співробітники берегової охорони Китаю незаконно піднялися на філіппінські гумові човни під час місії поповнення Манілою запасів для свого військового форпосту в Другій мілині Томаса. Потім вони вилучили та розібрали вогнепальну зброю, знайдену на філіппінських човнах.

“Вогнепальну зброю викрали”, – сказав Торрес, додавши, що китайський екіпаж також навмисно проколов філіппінські гумові човни, використовуючи ножі та інші гострі предмети.

Інцидент став одним з найсерйозніших між двома країнами у спірних водах.

Пекін стверджує, що його дії є законними і КНР вжила “заходів контролю”, включно з висадкою, перевіркою та примусовим переміщенням філіппінських суден.

Браунер заявив, що це був перший випадок, коли китайська берегова охорона “привезла з собою списи та ножі”, а філіппінські солдати відбивалися “голими руками”.

“Тож ми вимагаємо, щоб китайці повернули наші гвинтівки та наше обладнання і заплатили за збитки, які вони завдали. Це піратство, тому що вони незаконно проникли на наші човни і заволоділи нашим обладнанням”, – сказав він.

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