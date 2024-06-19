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Філіппіни заявили, що берегова охорона Китаю викрала вогнепальну зброю з їхніх човнів

Маніла вимагає у Пекіна компенсацію.

Філіппіни заявили, що берегова охорона Китаю викрала вогнепальну зброю з їхніх човнів
Берегова охорона Китаю
Фото: EPA/UPG

Берегова охорона Китаю викрала вогнепальну зброю та знищила філіппінські човни під час зіткнення в Південнокитайському морі цього тижня, пише Bloomberg.

Кілька філіппінських моряків постраждали під час інциденту, один з них втратив палець.

Це спонукало Манілу вимагати від Пекіна компенсації, заявили військові чиновники. “Вони не мають ні права, ні законних повноважень перехоплювати наші операції та знищувати філіппінські судна, що працюють у нашій виключній економічній зоні”, – заявив головнокомандувач філіппінських військових Ромео Браунер.

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За словами голови Західного командування збройних сил Філіппін Альфонсо Торреса, співробітники берегової охорони Китаю незаконно піднялися на філіппінські гумові човни під час місії поповнення Манілою запасів для свого військового форпосту в Другій мілині Томаса. Потім вони вилучили та розібрали вогнепальну зброю, знайдену на філіппінських човнах.

“Вогнепальну зброю викрали”, – сказав Торрес, додавши, що китайський екіпаж також навмисно проколов філіппінські гумові човни, використовуючи ножі та інші гострі предмети.

Інцидент став одним з найсерйозніших між двома країнами у спірних водах.

Пекін стверджує, що його дії є законними і КНР вжила “заходів контролю”, включно з висадкою, перевіркою та примусовим переміщенням філіппінських суден.

Браунер заявив, що це був перший випадок, коли китайська берегова охорона “привезла з собою списи та ножі”, а філіппінські солдати відбивалися “голими руками”.

“Тож ми вимагаємо, щоб китайці повернули наші гвинтівки та наше обладнання і заплатили за збитки, які вони завдали. Це піратство, тому що вони незаконно проникли на наші човни і заволоділи нашим обладнанням”, – сказав він.

Що було раніше

  • Президент Філіппін Фердинанд Маркос раніше попередив Пекін, що будь-яка смерть філіппінця унаслідок навмисних дій Китаю буде вважатися фактично “актом війни” і відповідь на це буде відповідна.
  • Маніла скаржиться на китайські патрульні кораблі, які обстрілюють філіппінські човни та судна постачання з водометів. Спостерігачі побоюються, що будь-яка ескалація може спровокувати конфлікт між китайцями та американцями. Згідно з договором, підписаним з Філіппінами, США зобов’язані стати на захист цієї країни, якщо на неї нападуть.
  • Китай використовує водомети, щоб зірвати філіппінську місію з поповнення запасів для солдатів, які охороняють аванпост азійської острівної країни – старий американський військовий корабель у Південнокитайському морі. Судно часів Другої світової війни навмисно сіло на риф у 1999 році, щоб зміцнити територіальні претензії Філіппін.
  • Китай, який вважає майже все Південнокитайське море своїм володінням, звинуватив Філіппіни у зазіханні на його територію і заявляє, що вживає необхідних заходів проти суден.
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