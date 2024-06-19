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Понад 550 мусульман померли від спеки під час паломництва до Мекки

Температура у найбільш шанованій серед вірян мечеті сягнула 51 градуса за Цельсієм.

Понад 550 мусульман померли від спеки під час паломництва до Мекки
Паломники у Мецці
Фото: The Guardian

Аномальна спека стала причиною смерті щонайменше 550 мусульман, які прибули до Саудівської Аравії для здійснення хаджу - традиційного паломництва до святих місць Мекки та Медини.

Як пише The Guardian, 323 вірянина були з Єгипту, ще 60 з Йорданії. Також про загибель своїх громадян повідомляли Індонезія, Іран та Сенегал.

У найбільш шанованих для ісламу містах зараз справді важкі умови: температура в головній мечеті Мекки цього тижня сягнула позначки у 51 градус за Цельсієм. Загальна кількість мусульман, які цьогоріч здійснюють хадж, становить 1,8 мільйона людей.

Влада Саудівської Аравії запровадила заходи щодо боротьби з наслідками спеки: паломників закликають користуватися парасолею, їм роздають воду, а вздовж маршруту хаджу чергують лікарі. Проте спеціальні кондиціоновані приміщення доступні лише для тих, хто отримав паломницьку візу - а чимало громадян інших держав ігнорують цю вимогу, щоб зекономити, через що наражаються на небезпеку від погоди.  

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