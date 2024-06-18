Сполучені Штати все ще тримають паузу в постачанні важких бомб до Ізраїлю

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США все ще тримають паузу в постачанні важких бомб до Ізраїлю.
Про це повідомляє CNN.
Блінкен зазначив, що йдеться про 2000-фунтові авіабомби. США стурбовані щодо їх використання в густонаселеному районі, такому як Рафах.
Водночас, адміністрація Байдена прагне переконатися, що “Ізраїль має все необхідне для ефективного захисту”, наголосив Блінкен.
- Після початку війни у Смузі Гази Великобританія різко зменшила кількість схвалених ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю.
- У 2023-му Берлін схвалив продаж зброї до Ізраїлю на суму 326 мільйонів євро. Це у 10 разів більше, ніж у 2022 році. У першому кварталі цього року обсяг знизився приблизно до 10 мільйонів євро.