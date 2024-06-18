Сполучені Штати все ще тримають паузу в постачанні важких бомб до Ізраїлю

Причиною є стурбованість щодо використання авіабомб у Рафаху.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту в Національний технічний університет України в Києві, 14 травня 2024

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США все ще тримають паузу в постачанні важких бомб до Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN.

Блінкен зазначив, що йдеться про 2000-фунтові авіабомби. США стурбовані щодо їх використання в густонаселеному районі, такому як Рафах.

Водночас, адміністрація Байдена прагне переконатися, що “Ізраїль має все необхідне для ефективного захисту”, наголосив Блінкен.

Після початку війни у Смузі Гази Великобританія різко зменшила кількість схвалених ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю.