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Сполучені Штати все ще тримають паузу в постачанні важких бомб до Ізраїлю

Причиною є стурбованість щодо використання авіабомб у Рафаху.

Сполучені Штати все ще тримають паузу в постачанні важких бомб до Ізраїлю
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту в Національний технічний університет України в Києві, 14 травня 2024
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США все ще тримають паузу в постачанні важких бомб до Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN.

Блінкен зазначив, що йдеться про 2000-фунтові авіабомби. США стурбовані щодо їх використання в густонаселеному районі, такому як Рафах. 

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Водночас, адміністрація Байдена прагне переконатися, що “Ізраїль має все необхідне для ефективного захисту”, наголосив Блінкен.

  • У 2023-му Берлін схвалив продаж зброї до Ізраїлю на суму 326 мільйонів євро. Це у 10 разів більше, ніж у 2022 році. У першому кварталі цього року обсяг знизився приблизно до 10 мільйонів євро.
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