Франція підписала контракт на продаж самохідних гаубиць Caesar до Вірменії

Франція підписала контракт щодо продажу самохідних гаубиць Caesar Вірменії, що є ще одним кроком зі зближення цієї країни з Заходом. Про підписання повідомив французький міністр оборони Себастьян Лекорню, пише The Guardian.

Договір з вірменського боку підписав колега Лекорню, Сурен Папікян. Про те, скільки гаубиць Вірменія закупить, публічно не говорять.

Фото: Себастьян Лекорню в X Міністри оборони Вірменії та Франції підписали угоду щодо гаубиць Caesar

"Ми продовжуємо поглиблювати оборонні відносини з Вірменію", – сказав Лекорню у дописі в X.

Підписання угоди відбулося в межах міжнародної виставки EUROSATORY у Франції.

Окрім того, Міноборони Вірменії повідомило про угоду з Францією щодо військово-технічної кооперації.

Чому це важливо

Торік Вірменія програла контроль над Нагірним Карабахом Азербайджану. Обурені цим вірменці досі закликають уряд піти в відставку, а Баку почав віддалятися від Росії, чиї "миротворці" були розміщені в регіоні.

Цьогоріч у березні Європарламент ухвалив резолюцію із пропозицією розглянути Вірменію як кандидата на вступ до ЄС.

Вірменія має намір вийти з ОДКБ – фактично керованої Росією Організації договору колективної безпеки – у зв'язку з постачанням Білоруссю зброї азербайджанцям.