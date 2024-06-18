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Франція підписала контракт на продаж самохідних гаубиць Caesar до Вірменії

Країна зближується із ЄС. 

Франція підписала контракт на продаж самохідних гаубиць Caesar до Вірменії
Модель гаубиці Caesar
Фото: Себастьян Лекорню в X

Франція підписала контракт щодо продажу самохідних гаубиць Caesar Вірменії, що є ще одним кроком зі зближення цієї країни з Заходом. Про підписання повідомив французький міністр оборони Себастьян Лекорню, пише The Guardian.

Договір з вірменського боку підписав колега Лекорню, Сурен Папікян. Про те, скільки гаубиць Вірменія закупить, публічно не говорять. 

Міністри оборони Вірменії та Франції підписали угоду щодо гаубиць Caesar
Фото: Себастьян Лекорню в X
Міністри оборони Вірменії та Франції підписали угоду щодо гаубиць Caesar

"Ми продовжуємо поглиблювати оборонні відносини з Вірменію", – сказав Лекорню у дописі в X. 

Підписання угоди відбулося в межах міжнародної виставки EUROSATORY у Франції. 

Окрім того, Міноборони Вірменії повідомило про угоду з Францією щодо військово-технічної кооперації.

Чому це важливо

Торік Вірменія програла контроль над Нагірним Карабахом Азербайджану. Обурені цим вірменці досі закликають уряд піти в відставку, а Баку почав віддалятися від Росії, чиї "миротворці" були розміщені в регіоні. 

Цьогоріч у березні Європарламент ухвалив резолюцію із пропозицією розглянути Вірменію як кандидата на вступ до ЄС. 

Вірменія має намір вийти з ОДКБ – фактично керованої Росією Організації договору колективної безпеки – у зв'язку з постачанням Білоруссю зброї азербайджанцям. 

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